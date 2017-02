Le Plateau ferme ses patinoires pour le reste de l’hiver

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a annoncé, vendredi, la fermeture de ses patinoires pour le reste de l’hiver. Cette décision a été prise à la suite d’une évaluation de l’état des glaces et de la météo à venir pour les prochaines semaines.

«Nous sommes franchement désolés d’être forcés de fermer des installations aussi appréciées par la population, en raison des températures anormalement élevées que nous connaissons en février», a déclaré Marianne Giguère, conseillère d’arrondissement du district De Lorimier et responsable du dossier des sports et loisirs.

«Les changements climatiques ne sont clairement pas qu’une affaire d’études prévisionnelles et de statistiques: leurs conséquences sont tangibles, et nous en mesurons les impacts immédiats sur nos habitudes de vie.»

Plusieurs activités hivernales, habituellement prévues pour la relâche scolaire, ont également dû être annulées.

«L’année 2016 a été de loin la plus chaude de l'histoire moderne, la troisième de suite à battre le record de l’année précédente, a poursuivi Mme Giguère. Le caractère de plus en plus imprévisible de la météo nous forcera à repenser la planification de nos activités hivernales et à revoir nos habitudes.»