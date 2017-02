Le vice-amiral Norman défendu par l’avocate de Ghomeshi

Le vice-amiral Mark Norman, relevé de ses fonctions de vice-chef d’état-major en janvier dernier, a embauché l’avocate de renom Marie Henein pour blanchir son nom.

Me Henein, qui s’est notamment fait connaître du grand public en défendant avec succès l’ex-animateur vedette de la radio de CBC Jian Ghomeshi dans son procès pour agression sexuelle, a évoqué le cas de son nouveau client jeudi dans un communiqué.

«Le vice-amiral Norman compte être blanchi et dément tout manquement. Il a toujours servi son pays avec honneur et avec pour seul objectif l’avancement des intérêts nationaux et de la protection du Canada», a écrit l’avocate.

Marie Henein a évoqué que Mark Norman pourrait être pris dans un imbroglio bureaucratique. «Notre vœu le plus sincère est qu’une enquête objective soit conclue le plus rapidement possible, pour que le vice-amiral Norman puisse reprendre son poste et servir tous les Canadiens», a poursuivi l’avocate.

Ex-chef de la Marine royale canadienne, le vice-amiral est devenu le numéro 2 de l’armée en août 2016. Il a été mystérieusement relevé de ses fonctions dans un geste rarissime par le chef d’état-major Jonathan Vance.

Des informations obtenues par le «Globe and Mail» suggéraient qu’il aurait pu couler des informations sur le programme de construction de navires de la marine canadienne.

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de la Défense Harjit Sajjan avaient appuyé la mesure prise par M. Vance. Le ministre Sajjan a aussi indiqué que la suspension du vice-amiral n’aurait rien à voir avec la sécurité nationale, sans s’épancher davantage.