Les critiques contre L'Atelier Robuchon ternissent l’image du Québec

Carlos Leitao estime que les critiques à l'endroit du choix du chef Joël Robuchon pour le Casino ternissent l’image du Québec à l'étranger.

«Montréal en lumière se déroule en ce moment à Montréal. La ville de Lyon y est célébrée avec toute la gastronomie française de Lyon et il y a beaucoup de chefs français qui sont ici maintenant et qui regardent ça en se disant, mais qu’est-ce qui se passe au Québec», a lancé le ministre des Finances jeudi.

«Ces chefs sont curieux, pourquoi est-ce que la présence ici d’un atelier de grande renommée internationale provoque une telle levée de boucliers», a-t-il affirmé.

L’ouverture d’un restaurant haut de gamme du réputé chef français Joël Robuchon grâce à un contrat sans appel d’offre de 11 millions $ du casino de Montréal a soulevé un tollé sur la scène culinaire montréalaise.

Alors que le ministre Leitao estime que l’Atelier va mettre Montréal sur la carte et hisser la métropole au même niveau que «Londres, Paris, Tokyo et New York», des chefs sont furieux.

Le copropriétaire de l’établissement bien connu Joe Beef, David McMillan, a taxé l’histoire de «tragédie québécoise» et s’en est pris directement à Carlos Leitao, le qualifiant de «pauvre con» sur les médias sociaux. Il sera d’ailleurs invité à l’émission «Tout le monde en parle» pour aborder ce sujet.

M. Leitao se sent-il interpellé ? «Non», a-t-il rétorqué. Il dit regretter que les chefs québécois se perçoivent comme exclus. «L’arrivée de Rebuchon, c’est un grand plus pour toute la gastronomie québécoise et montréalaise en particulier», a-t-il dit.

Il affirme que cette «alliance stratégique entre le casino et une marque internationale de grande renommée» n’enlève rien «aux chefs locaux». «On n’a jamais dit qu’ils ne sont pas bons», a-t-il déploré.

Depuis deux semaines, le Parti québécois puis la Coalition avenir Québec ont dénoncé ce contrat sans appel d’offre parce qu’aucune candidature québécoise n’a été étudiée malgré la montée fulgurante de la scène gastronomique montréalaise au cours des dernières années.

«Le magazine Town & Country a désigné Montréal l'année dernière, en 2016, comme étant la capitale gastronomique en Amérique du Nord, surpassant même New York», a souligné le péquiste Sylvain Pagé.

«Ça fait qu'on dit à Normand Laprise, Martin Picard, Jérôme Ferrer : vous, là, les chefs québécois, vous n'êtes pas assez hot pour amener le Québec à un autre niveau au Casino de Montréal», a dit François Bonnardel.