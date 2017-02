Les mauvaises surprises sont légion pour les retraités

Le passage à la retraite pour les Canadiens est ponctué de plusieurs mauvaises surprises comme les coûts imprévus, les problèmes de santé et les impôts plus élevés, indique un sondage réalisé pour la Banque CIBC.

Rendu public vendredi, ce coup de sonde mené en ligne par le Forum Angus Reid souligne que près de 48 % des retraités regrettent à ce titre de ne pas avoir commencé à planifier plus tôt leur retraite.

Les raisons sont diverses. Pour 33 % des répondants, c’est à cause d'un problème de santé imprévu tandis que 22 % estiment que c’est parce que leur employeur leur a demandé de quitter le monde du travail avant la date prévue, ce qui a augmenté la pression sur leur revenu de retraite.

«Bien des Canadiens sous-estiment leurs dépenses à la retraite ou ne sont pas conscients qu'ils pourraient être forcés de partir à la retraite plus rapidement que prévu, de sorte qu'ils ne seront pas prêts à gérer des dépenses plus élevées que prévu avec un budget moindre que prévu», a expliqué David Nicholson, vice-président, Service Impérial CIBC.

Pour ces retraités, les mauvaises surprises sont les suivantes: dépenses plus élevées et coûts imprévus (30 %), liés notamment à des réparations et à des rénovations, au soutien financier aux enfants, petits-enfants ou proches, aux coûts des soins de longue durée, à des problèmes de santé (24 %) et à une facture fiscale plus élevée (15 %).

Afin de limiter les surprises, il est notamment recommandé d’établir un plan de retraite, de retirer les fonds des REER stratégiquement et de réinvestir dans un CELI, notamment.

Le sondage a été réalisé en ligne du 6 au 9 février 2017 auprès de 662 retraités canadiens de plus de 50 ans.