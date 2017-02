Non, Justin Bieber ne s'est pas fait pipi dessus!

Justin Bieber n’a plus l’âge de se faire pipi dessus, et il a voulu le rappeler à ses admirateurs.

Hier, des photos du chanteur ont été publiées à son insu. Il y apparaissait avec une tâche plutôt incriminante sur son pantalon gris.

Évidemment, grosse rigolade chez ses admirateurs et ses détracteurs, mais plutôt que de s’énerver, Justin Bieber a préféré en rire avec eux en expliquant d’où provenait la tâche. « Quelqu’un m’a offert des fleurs alors que je conduisais, et de l’eau s’est renversée là où il ne fallait pas... Ça ne m’embête pas que ça vous ait fait marrer ! », a-t-il publié sur Twitter.

Réaction similaire sur Instagram, où il a publié une photo tirée du film Billy Madison, avec Adam Sandler, dans lequel le comédien déclare que « vous n’êtes pas cool si vous ne vous pissez pas dessus », que Justin Bieber n’a pas manqué de citer.

You ain't cool unless you pee your pants Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 23 Févr. 2017 à 12h58 PST

Le chanteur vient de faire son retour sur le réseau social après en avoir pris ses distances en août, après quelques remarques acerbes à propos de sa compagne d’alors qu’il n’avait pas supportées. « Instagram c’est l’enfer. J’en suis 90% sûr. On vous envoie en enfer et on vous enferme dans un serveur Instagram. Genre, je suis bloqué dans les messages en direct », avait-il lancé lors d’un concert à Londres en novembre.

Justin Bieber aura 23 ans la semaine prochaine et il prend actuellement une pause lors de sa tournée actuelle, qui reprendra en Australie, le 6 mars.