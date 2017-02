Relance de Wabush 3: Rio Tinto investit 79 millions $

Rio Tinto IOC a annoncé vendredi l’investissement de 79 millions $ dans la relance du projet Wabush 3, qui était sur la glace depuis quelques années.

Le projet permettra de consolider 2 400 emplois, dont 550 à Sept-Îles. Le gisement de Wabush 3 fera passer la production de Rio Tinto de 18 à 23 millions de tonnes par année.

Cette nouvelle n’est pas étrangère au prix du fer qui avoisine les 90 $ US la tonne. Il y a un an, il se chiffrait à 40 $ US.

L’entreprise a déjà entre les mains les autorisations nécessaires au démarrage du projet. La construction devrait débuter dans les prochains mois. Cette étape, à elle seule, pourrait créer 70 emplois supplémentaires.

L’exploitation du gisement est prévue pour 2018.

«Dans les dernières années, on a eu des coups durs et beaucoup de gens ont perdu espoir en notre économie », a commenté Russel Tremblay, de Développement économique Sept-Îles.

«Le fait qu’on ait des nouvelles positives de joueurs majeurs fera peut-être en sorte que les gens retrouveront espoir dans l’économie de Sept-Îles et voudront recommencer à investir ici», a-t-il ajouté.