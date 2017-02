Temps doux: l’accumulation d’eau donne du fil à retordre

Les températures douces des derniers jours donnent beaucoup de travail aux employés des travaux publics de la Ville de Rimouski.

La pluie, jumelée à la fonte des neiges, favorise l'accumulation d'eau le long des routes de la ville. Les cols bleus mettent les bouchées doubles avant que le temps froid ne revienne.

«Présentement, on a entre cinq ou sept souffleuses qui élargissent les rues. On fait des opérations de déglaçage, on remet la glace en bordure pour s’assurer que l’écoulement d’eau se fasse le plus adéquatement possible. L’effet gel-dégel augmente le fait d’avoir plus de détérioration au niveau de la chaussée et les fameux nids-de-poule», explique le coordonnateur aux Travaux publics, Éric Dionne.