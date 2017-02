Un bénéfice net en hausse de 24% pour RBC

La Banque Royale du Canada a annoncé, vendredi, avoir terminé le premier trimestre de son année financière avec un bénéfice net en hausse de 24 %.

Pour son premier trimestre conclu le 31 janvier 2017, RBC a engrangé 3,03 milliards $, en hausse de 580 millions $ par rapport au même trimestre de l’année précédente.

«Nos résultats reflètent les bénéfices élevés des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Gestion de patrimoine, Marchés des Capitaux et Services aux investisseurs et de trésorerie. Nos résultats tiennent aussi compte de l'accent que nous continuons de mettre sur la gestion de l'efficience, donnant ainsi lieu à un puissant effet de levier d'exploitation dans la plupart de nos secteurs», a expliqué la banque dans un communiqué.

En conséquence de cette nouvelle, RBC a annoncé une majoration de 5 % de son dividende trimestriel, qui passe à 0,87 $, en hausse de 4 sous.