Un labrador poignardé sur son terrain

Un chien a été poignardé à coups de couteau à Paspébiac, sur la rue St-Pie X. Le labrador a dû être opéré pour recoudre les plaies. Le responsable de l’agression aurait déjà menacé de s’en prendre aux chiens d’une autre résidence située sur la même rue.

Il y a deux semaines, Émilie Horth a bien failli perdre un membre de sa famille. Mayla, son labrador, a été poignardé tout juste devant sa résidence par un passant.

«Il était sur la ligne de mon terrain, et il y avait un monsieur, qui m'a dit: «attache mieux ton chien, il m'a attaqué.» Il montrait un couteau dans les airs, et il a dit «je l'ai piqué». Le chien est rentré en dedans, il avait deux grosses blessures et il saignait», raconte la femme.

Mayla se trouvait sur le terrain du domicile au moment de l’incident. En l’entendant crier, sa propriétaire est sortie de chez elle, pour constater qu’un homme brandissait un couteau, affirmant que son chien l’avait attaquée. Mme Horth n’en croit pas un mot: « Il n'a jamais été méchant. J'ai des amis qui viennent chez moi avec leurs enfants, et il n'a jamais attaqué personne.»

Le Groupe Intervention Protection Animaux Compagnie du Québec a été avisé du méfait, et a diffusé l’événement sur les réseaux sociaux. Les réactions ne se sont pas fait attendre.

«La SQ a un rôle à jouer, parce que trop souvent les cas de cruauté envers les animaux ne sont pas pris au sérieux par les policiers», affirme Claire Lessard du Groupe Intervention Protection Animaux Compagnie du Québec

Émilie Horth, propriétaire de Mayla, est de cet avis: «On ne veut pas que la SQ laisse tomber le dossier, l’homme est quand même dangereux... et il y a des enfants dans le quartier.»

Une plainte a été faite à la Sûreté du Québec, pour cruauté envers les animaux, ce qui est proscrit par le Code criminel, souligne Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec: «On prend ces plaintes très au sérieux. Il y a une sensibilité pour les proches, pour les propriétaires de ces animaux. Mais également, cet acte est proscrit par le Code criminel.»

Mayla s’en est tirée avec deux profondes blessures, qui ont demandé une intervention chirurgicale. Elle se porte bien, au grand soulagement de ses propriétaires.