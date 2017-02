«C’est déjà une victoire immense» - Denis Villeneuve

À quelques heures de la 89e cérémonie des Oscars, le réalisateur québécois Denis Villeneuve dit que la nomination de son film «Arrival» dans huit catégories représente déjà une victoire.

«Si on m’avait dit l’an dernier que je serais en nomination pour huit oscars avec mon film, je serais parti à rire», a-t-il avoué dans une entrevue.

«On a travaillé tellement fort pour le terminer ce film-là. Il a été très difficile à faire.»

Celui qui pourrait devenir le premier Québécois à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur savoure donc le moment.

«Le fait qu’on soit en nomination dans huit catégories, que le film ait eu cet accueil, c’est déjà une victoire immense. Pour moi, honnêtement, j’ai déjà gagné», a-t-il dit.

«Demain, quoi qu’il arrive, je vais repartir avec un sourire.»

Interrogé sur ses «rêves» d’être nommé dans une telle cérémonie, Denis Villeneuve a indiqué que cela faisait partie de «fantasmes non avoués».

«Il y a quelques années, cela me semblait complètement inaccessible. Quand on est venu avec "Incendies" je me souviens de l’ampleur, de la surprise et de l’étrangeté de ce monde», a-t-il raconté.

Arrival est en lice dans les catégories du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie, du meilleur montage de son, du meilleur mixage de son, des meilleurs décors, du meilleur scénario adapté et du meilleur montage.

Voyez un long extrait de son entrevue dans la vidéo ci-dessus