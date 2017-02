De vieilles planches qui valent leur pesant d’or

Un propriétaire de la région de Portneuf s’est fait voler les vieilles planches de bois de sa grange, et ce sans que personne ne s’en aperçoive.

La vieille grange, située dans un secteur isolé de Grondines est pourtant difficile d’accès, du moins à pied. Pour se rendre à cet endroit, il n’y a qu’une piste de motoneige.

Les voleurs de planches de bois de grange ont donc pu subtiliser le précieux et recherché matériau sans trop de soucis.

Ceux-ci ont facilement réussi à s’emparer de toutes les planches qui étaient clouées dans le bas de la grange, au rez-de-chaussée. La plupart des planches ont été arrachées, alors que certaines ont été coupées.

Il ne reste qu’une dizaine de planches qui n’ont pas été emportées, probablement parce qu’elles sont en mauvais état.

Le propriétaire a été surpris lorsqu’il a constaté ce qui s’était passé, mais affirme qu’il en a vu d’autres. «On en a vu des ‘’modes’’ de vols... Des vols de fil de cuivre, les vols de ‘’canisse’’ pour les acériculteurs, alors tout se vole de nos jours malheureusement», a commenté le propriétaire à TVA Nouvelles.

«Quand je raconte l’histoire, on me dit que c’est normal et que ça se trouve sur Kijiji, tout le monde en achète, c’est la mode d’acheter de vieilles planches. Moi je ne le savais pas que c’était cette mode-là. J’ai même entendu dire que c’était un racket, que les planches étaient amenées à Montréal sur des conteneurs, puis ‘’shippé’’ sur un bateau pour l’étranger.»

Le bois de grange est très populaire depuis plusieurs années en design d’intérieur. Certains vendeurs sur Kijiji offrent des planches de bois de grange à partir de 2,50$ le pied carré, et plus, selon la condition des planches.

D’autres bâtiments dans le secteur de Portneuf ont également été dépouillés de la même manière.

La Sûreté du Québec enquête, mais aucun suspect n’a été ciblé. Selon les policiers les planches seraient revendues sur le marché noir et sur Internet.