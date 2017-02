Des produits de l’érable de la Beauce aux Oscars!

La grande fête du cinéma à Hollywood a lieu dimanche et chaque année, les vedettes en nomination se voient offrir des sacs-cadeaux prestigieux d'une valeur de 1000 $ dollars américains. Dans ces sacs se retrouvent des produits de l'érable de chez nous, et plus précisément de La Guadeloupe en Beauce.

Il n'y a pas que des diamants et des voyages de luxe dans les sacs-cadeaux des nommés aux oscars, mais également les produits d'une entreprise de la Beauce.

«On a décidé d'envoyer notre boîte cadeau, l'ensemble tapi rouge, avec le sirop, le beurre, et les croquants à l'érable et au chocolat belge», explique Julie Deblois, copropriétaire des Produits d’érable Cumberland.

Cette jeune entreprise familiale de La Guadeloupe en Beauce s'est fait remarquer il y a 5 ans déjà grâce à son originalité et à ses produits haut de gamme.

L'acériculteur sélectionne les meilleurs barils de la production.

«Au Québec, on produit 70% du sirop d'érable vendu dans le monde. On voulait redorer un peu le fleuron du sirop d'érable, en lui donnant l'image qui lui revient, quelque chose de très haut de gamme. On est allé vers le sirop d'érable biologique. On est allé chercher le meilleur sirop pour avoir vraiment la crème de la crème. C'est pour ça, dans le fond, qu'on se retrouve avec un produit très luxueux et qui a été remarqué par cette fameuse firme marketing à Los Angeles», ajoute Mme Deblois.

«L'érablière est située à Notre-Dame-des-Bois, tout près de Lac-Mégantic, qui est un village très haut en altitude. C'est un sirop qui a un goût très vanillé, un goût très particulier, qu'on aimait beaucoup, donc qui a été choisi par notre cousin. Et l'installation est ici, à la Guadeloupe, où les produits ont déjà été transformés. Maintenant, c'est l'entrepôt. Les boîtes cadeaux sont faits ici», explique de son côté Dominic DeBlois copropriétaire de Produits d’érable Cumberland.

Soixante et onze boîtes de ces produits de l'érable ont été expédiées à Hollywood pour les Oscars.

Les Deblois n'ont malheureusement pas de laissez-passer pour assister à la prestigieuse cérémonie, mais c'est comme s'ils avaient leur Oscar en mains.