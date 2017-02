Fraude immobilière: trois ans et demi de prison pour une avocate

Une avocate qui œuvrait dans le secteur de l’immobilier à Toronto a été condamnée à 3 ans et demi de prison après avoir plaidé coupable de fraudes et d’abus de confiance à l’endroit de clients qui auraient perdu, au cumul, plus de 2 millions $ dans l’achat de condominiums.

Âgée de 66 ans, Meerai Cho faisait face, depuis le mois d’août 2014, à 25 chefs d’accusation pour des fraudes de 5000 $ et pour possession de biens obtenus par le crime ou l’abus de confiance.

Alors qu’elle était avocate pour Centrust Group, Mme Cho demandait un dépôt aux acheteurs de condominiums, qui devaient être construits sur la rue Yonge.

Le projet résidentiel ne s’est jamais concrétisé et les dépôts n’ont pas été remis aux acheteurs.

Meerei Cho a finalement plaidé coupable aux chefs d’accusation qui pesaient contre elle et a connu sa peine mercredi dernier.