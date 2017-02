La belle histoire de Myriam Leblanc et Stéphan Allard

Depuis qu’ils ont fait connaissance à l’école de théâtre, il y a 20 ans, Myriam LeBlanc et Stéphan Allard savourent leur bonheur d’avancer côte à côte, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Si ces comédiens talentueux préfèrent vivre leur vie d’amoureux à l’abri des médias, ils ont accepté, pour la première fois, de nous raconter ensemble quelques pages de leur belle histoire.

Tout d’abord, racontez-nous comment vos routes se sont croisées.

Myriam LeBlanc: Stéphan et moi, nous nous sommes rencontrés au Conservatoire de musique et d’art dramatique de Québec. En décembre, ça a fait 20 ans que nous sommes un couple.

De vous être rencontrés dans une école de théâtre, cela vous a-t-il aidé dans votre relation?

Myriam: D’abord, si celui qui t’intéresse fréquente lui aussi une école de théâtre, tu as au départ une bonne idée de ses objectifs professionnels! Aussi, à cette école, on fait partie d’un petit groupe où chacun fait un travail sur lui-même. Les professeurs tiennent à savoir qui on est pour nous amener à être un meilleur acteur.

Ce qui crée des liens particuliers entre les personnes.

Myriam: Oui. C’est un endroit où on est plus enclin à être comme un livre ouvert. Il y a donc place à une transparence, une découverte de l’autre qui te voit sous ton meilleur jour, mais aussi sous ton pire jour. Alors, à la base, nous nous connaissions déjà bien.

Êtes-vous d’abord devenus amis?

Myriam: Nous étions d’abord amis, collègues, et nous faisions de la création ensemble. Nous partagions très régulièrement des idées. À un moment donné, je me suis dit: «Attends, il est le fun, lui!»

Stéphan Allard: Pour moi, le déclic s’est fait alors que nous travaillions tous les deux une scène de la pièce «Le pain de ménage», de Jules Renard. Deux couples sont dans un chalet. La femme du premier couple jase avec l’homme du deuxième sur une terrasse, alors que les deux autres sont couchés. Ils réalisent qu’ils sont amoureux l’un de l’autre. À un certain moment, je me suis fait la réflexion que tout se mélangeait.

Avez-vous hésité avant de franchir le pas, vu que vous étiez tous les deux au Conservatoire?

Myriam: Nous n’avons pas hésité. Mais dès le départ, il était très important qu’il y ait une place pour nous et une autre place pour l’école.

Stéphan: Encore aujourd’hui, nous formons une super équipe. Nous nous relayons, nous soutenons l’autre quand il en a besoin.

Comme tous les couples, vous avez dû connaître des hauts et des bas. Avez-vous déjà failli vous laisser?

Stéphan: Non.

Myriam: Sérieusement, je me trouve chanceuse. J’ai un vrai partenaire, un vrai ami qui est aussi un amoureux. Aujourd’hui encore, nous gardons une place pour nous, une autre pour le travail et une autre pour les enfants qui sont arrivés 12 ans plus tard.

Un très long laps de temps s’est donc écoulé entre-temps...

Myriam: Oui. Mais ne pas avoir eu d’enfant, j’aurais trouvé qu’il aurait manqué quelque chose à notre aventure de couple. Nous avions le goût de nous connaître en tant que parents, de partager notre complicité, notre relation avec

un petit être (Myriam et Stéphan sont les parents de Bénédicte, sept ans, et de Claudelle, trois ans).

Un autre beau chapitre de votre histoire...

Myriam: Complètement. Parfois, je regarde mes enfants et je me dis: «Dire que j’aurais pu ne pas en avoir.»

En 20 ans, de quelles façons avez-vous déteint l’un sur l’autre?

Myriam: La sagesse de Stéphan m’a beaucoup aidée. Parce que, de nature, je suis une impatiente «qui pogne en feu». (sourire) Si je passe une mauvaise journée, Stéphan, qui est plus cartésien, sait comment me conseiller et me faire comprendre que je trouverai une solution avec un peu de recul.

Stéphan: Moi, je suis de nature timide, mais elle me pousse, m’encourage à mener des projets à terme. J’ai souvent besoin qu’elle me dise: «Vas-y!»

Myriam: Je lui interdis d’être gêné. Moi, c’est: «Stéphan, fonce! Vends ta salade! Tu as tout ce qu’il faut pour que ça fonctionne.» Il est tellement bon metteur en scène, il est brillant et il écrit bien.

Sur le plan professionnel, qu’est-ce qui vous attend?

Stéphan: Nous avons des projets de création communs pour le théâtre et pour le web. Puis, il y a bien sûr Jean-Gilbert dans «Au secours de Béatrice». C’est un personnage que les gens aiment vraiment. J’ai aussi un petit rôle dans le film «C’est le coeur qui meurt en dernier» qui sortira bientôt. Et je signe la mise en scène du spectacle d’humour de Mathieu Lorain-Dignard, qui joue Arnaud dans «Au secours de Béatrice».

Myriam: Pour ma part, dans «Lâcher prise», je campe un clown que vous découvrirez bientôt dans un épisode. Il vivra un moment d’animosité avec le personnage de Sylvie Léonard. Ce mois-ci, vous me verrez aussi dans la peau d’un nouveau visage de «Web thérapie». Puis il y a ma Mona S. Tanguay de «Subito texto», grâce à laquelle les jeunes me reconnaissent très souvent.

Stéphan: Myriam et moi, nous avons également joué un couple dans le film «Le trip à trois», qui prendra l’affiche plus tard cette année.