La soirée du cinéma en chiffres amusants

La grand-messe de la remise des prix du cinéma se tiendra à Hollywood dimanche. Tapis rouge, stars, films, nominations; voici le guide pour tout savoir de cette soirée qui s’annonce mémorable.

Cette année, l’Académie tiendra la 89e édition de sa remise de prix au Dolby Theatre d’Hollywood. La cérémonie, retransmise dans plus de 225 pays, sera diffusée sur les ondes d’ABC et de CTV dès 19 h.

Au 31 décembre dernier, l’Académie des Oscars (AMPAS) comptait 6687 membres votants. Ce sont eux qui déterminent les grands gagnants.

Ce sont neuf longs métrages qui sont en nomination pour l’Oscar du meilleur film, le prix le plus prestigieux. Ces longs métrages ont été choisis par l’Académie parmi les 336 œuvres soumises ayant pris l’affiche en 2016.

En marge de la soirée des Oscars s’est tenue une autre cérémonie, le 11 février dernier, animée par John Cho et Leslie Mann. Il s’agissait de la remise de 18 prix scientifiques et techniques, attribués à des professionnels dont les inventions ont permis l’avancée de nouvelles technologies cinématographiques.

Toujours avant la soirée du 26 février, l’Académie a organisé, comme il est d’usage tous les ans, un repas rassemblant tous les nommés. Cette année, la photo de groupe contenait plus de 165 personnes.

Le long métrage favori de cette année est «Pour l’amour d’Hollywood» avec ses 14 nominations. La comédie musicale réalisée par Damien Chazelle égale le record du plus grand nombre de nominations obtenues par «All About Eve» (1950) et «Titanic» (1997). C’est également la première comédie musicale comportant des chansons originales à être nommée depuis «All That Jazz» (1979).

Isabelle Huppert est devenue, avec sa citation pour «Elle», la 11e actrice française (c'est-à-dire née en France) à obtenir une nomination dans la catégorie de la meilleure actrice. La toute première à avoir remporté la statuette? Claudette Colbert pour «It Happened One Night» (1934). La première à avoir obtenu un Oscar pour un rôle dans la langue de Molière? Marion Cotillard grâce à «La vie en rose» (2007).

Denis Villeneuve est le 10e Canadien à obtenir une nomination dans la catégorie du meilleur réalisateur pour «L’arrivée». S’il remporte l’Oscar, il deviendra le deuxième Canadien à obtenir un tel honneur, le premier ayant été.... James Cameron pour «Titanic». Par ailleurs, Denis Villeneuve n’est pas le premier cinéaste né au Québec à avoir été cité dans cette catégorie, Jason Reitman l’ayant devancé pour «Juno» (2007) puis «Haut dans les airs» (2009).

Meryl Streep a battu son propre record! L’actrice de 67 ans a reçu sa 20e nomination - la 16e dans la catégorie de la meilleure actrice - pour «Florence Foster Jenkins». Au cours de sa carrière, Meryl Streep a gagné deux Oscars de la meilleure actrice (pour «Le choix de Sophie» et «La dame de fer») et une seule statuette pour la meilleure actrice de soutien (pour «Kramer contre Kramer»).

Matt Damon, producteur de «Manchester by the Sea», nommé dans la catégorie du meilleur film, est devenu la troisième personne à obtenir une citation dans les catégories récompensant le scénario, le jeu et le film. Les deux autres sont George Clooney et Warren Beatty.

«Kubo et l’épée magique» a raflé deux nominations: celles du meilleur film d’animation et des meilleurs effets visuels. C’est le deuxième dessin animé à obtenir ces mentions après «L’étrange Noël de monsieur Jack» (1993).

Avec une durée de 467 minutes (soit 7 h 47), «O.J.: Made in America» est le plus long documentaire nommé dans l’histoire de l’Académie des Oscars.

Un total de 85 pays ont soumis des œuvres dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Les nommés sont: «Land of Mine» (Danemark, qui reçoit sa 12e nomination), «A Man Called Ove» (la Suède, pour la 15e fois), «Le client» (une troisième citation pour l’Iran), «Tanna» (l’Australie, pour la première fois) et «Toni Erdmann» (l’Allemagne pour la 10e fois).

«L’arrivée» de Denis Villeneuve, avec Amy Adams et Jeremy Renner, a récolté huit nominations, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Il s’agit là d’une première nomination en tant que cinéaste pour le Québécois qui n’est pas un étranger aux Oscars. En effet, plusieurs de ses films précédents ont été nommés: «Incendies» (2010) avait été finaliste au titre de meilleur film en langue étrangère, «Prisonniers» (2013) avait été cité dans la catégorie de la meilleure direction de la photographie, et enfin «Sicario» (2015) avait récolté des mentions pour les catégories de meilleure direction de la photographie, meilleure trame sonore originale et meilleur montage sonore.

Les secrets des statuettes...

Récompense la plus convoitée de l’industrie cinématographique, l’Oscar - un chevalier tenant une épée - est fabriqué selon des règles très précises par Polich Tallix, une fonderie située non loin de New York.

- Depuis deux ans, les Oscars sont en bronze et non plus en titanium, un alliage utilisé précédemment.

- Les statuettes sont recouvertes de trois couches de métal. La première est de cuivre, la seconde de nickel et la troisième - une opération effectuée pour la deuxième année par Epner Technology, une entreprise spécialisée située à Brooklyn - est en or 24 carats.

- Un Oscar pèse 8,5 lb (3,85 kg). Il a une hauteur totale de 13,5 pouces (34,29 cm) et le diamètre de la base mesure 5,25 pouces (13,33 cm).

- Cette année, 60 Oscars ont été fabriqués pour la soirée.

- Les gagnants peuvent faire graver leur nom sur la statuette après la cérémonie.

Caviar et champagne!

Le chef américain Wolfgang Puck est, pour la 23e année consécutive, à la barre du Governors Ball, la réception qui suit la cérémonie et à laquelle sont conviées toutes les stars. En voici les détails...

- L’uniforme du personnel de la réception a été dessiné par Jeffrey Kurland, costumier pour «Hannah et ses sœurs», «Erin Brockovich» et, plus récemment, «SOS Fantômes».

- Pas moins de 900 employés s’affaireront à satisfaire les quelque 1500 invités.

- Les spécialités de Wolfgang Puck? Les canapés au saumon fumé en forme d’Oscar décorés de caviar ainsi que ses Oscars en chocolat décorés de feuilles d’or comestible.

- Le pâté au poulet servi aux convives est agrémenté de truffes noires.

- Le chef a concocté pas moins de 50 nouveautés culinaires cette année qui seront servies tant sous forme de bouchées que dans de petites assiettes. Il va notamment proposer des côtes de bœuf wagyu et son beignet au parmesan ainsi qu’un pogo au homard!

- Environ 1300 bouteilles de champagne, cinq kilos de caviar, 600 homards, 7500 crevettes et 1400 huitres seront servis aux convives de cette réception très spéciale!