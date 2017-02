«La Voix Junior II»: c’est parti pour les préauditions!

Les préauditions de la seconde saison de «La Voix Junior» ont été ouvertes, samedi matin, par Charles Kardos, le gagnant de l’an dernier, accompagné de Charles Lafortune et de plusieurs anciens participants, à l’Hôtel Universel de Montréal.

Dès huit heures du matin, plus d’une centaine de jeunes attendaient l’ouverture des portes avec une certaine fébrilité. Shams, 11 ans, est arrivée de Repentigny à trois heures du matin pour passer sa préaudition. Elle a été la première à passer devant les juges en interprétant «Love Yourself». «Je chante depuis que j’ai deux ans. À ce moment-là, je voulais devenir Shakira. J’ai toujours continué à chanter. J’aimerais devenir une star grâce à ma voix.»

Tout au long de la journée, Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission, et les trois autres juges voient défiler les jeunes qui veulent tenter leur chance dans la musique. «On est content car les jeunes sont au rendez-vous, a-t-il expliqué. Quand ce sont des portes ouvertes et qu’on invite les gens, on ne sait jamais combien vont venir. Mais on voit ce matin que l’engouement est toujours là.» L’an dernier, près de 5000 jeunes ont participé aux préauditions.

Persévérance et respiration

Participer à l’expérience de «La Voix Junior» est un rêve pour pas mal d’apprentis chanteurs. Et ce n’est pas parce que certains n’ont pas été pris l’an dernier qu’ils ne peuvent tenter leur chance à nouveau.

«C’est ouvert à tout le monde, entre 7 et 14 ans, a précisé Stéphane Laporte. On a toujours un 10-15% des gens que l’on revoit. L’audition est juste un moment dans la vie, une journée à un endroit. Stéphanie St-Jean, par exemple, est revenue à trois reprises aux préauditions, c’est seulement à la dernière que ça a fonctionné. Il faut donc revenir et persévérer.»

Gagnant de la première saison de «La Voix Junior», Charles Kardos était content de voir que d’autres jeunes s’apprêtaient à vivre la même expérience qu’il a vécue, l’an dernier. «Mon seul conseil est d’arriver préparer à la préaudition. Je me suis aperçu qu’en répétant, on s’améliore et on devient meilleur. Il faut aussi se faire confiance et respirer !»

Retour assuré

Même si les noms des trois coachs qui seront assis dans les fauteuils rouges n’ont pas encore été annoncés, Charles Lafortune sera toujours là. «J’adore faire cette émission. La grande difficulté dans le métier est de durer et c’est un défi de renouveler le public et de trouver de nouvelles idées pour le garder fidèle à une émission. En même temps, c’est une mécanique tellement bien huilée, et surtout on a toujours beaucoup de talents à découvrir.»

Les préauditions de «La Voix Junior» sont à Montréal, jusqu’au 27 février, et du 10 au 12 mars, de 8 h à 20 h, à l’Hôtel Universel, 5000 rue Sherbrooke est.