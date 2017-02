Le gouvernement émet ses premières obligations vertes

Pour financer des projets qui rapporteront des bénéfices en matière de protection de l’environnement, de réduction de gaz à effet de serre (GES) ou d’adaptation aux changements climatiques, le gouvernement du Québec a émis ses premières obligations vertes.

Le programme a été officiellement lancé, vendredi, par le ministre des Finances, Carlos J. Leitao, et le ministre du Développement durable, David Heurtel.

«En plus de chercher à diversifier ses sources de financement, le ministère des Finances souhaite contribuer à développer un marché pour les investissements socialement responsables et favoriser la transition vers une économie à faible intensité carbone, a souligné le ministre Leitao. C'est dans cette optique que nous émettrons, sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux, des obligations vertes qui feront partie du programme annuel d'emprunts du gouvernement du Québec.»

Québec a choisi de proposer des modes parallèles pour financer les infrastructures afin d’être compétitif dans la nouvelle économie.

Le comité consultatif se sélectionnera les projets parmi ceux qui sont inscrits dans le plan québécois des infrastructures.

Avec cette première émission d’obligations vertes, le gouvernement prévoit financer des projets de transport public, comme le remplacement des voitures de métro de la Société de transport de Montréal par les trains AZUR et l’achat d’autobus hybrides.