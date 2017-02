Les beaux drames de François Papineau

Dans la pièce «Ne m’oublie pas», François Papineau prête ses traits à un homme colérique hanté par son passé qui retrouve sa mère qu’il croyait morte depuis des années. Passionné par ce nouveau rôle mettant en lumière un pan méconnu de l’histoire de la colonisation britannique, l’artiste nous parle de son expérience et de ses projets.

François Papineau ne cache pas avoir été captivé par l’histoire de la pièce «Ne m’oublie pas», du dramaturge australien Tom Holloway, présentée du 15 février au 25 mars chez Ducceppe.

«L’action se déroule en partie en Australie et en Angleterre. On y découvre qu’entre 1945 et 1968 le gouvernement britannique mentait à des milliers d’enfants afin de les envoyer peupler l’Australie. Mon personnage de Gerry faisait partie de ces jeunes-là. On apprend que c’est vers l’âge de trois ou quatre ans qu’il a été amené en Australie en se faisant dire que ses parents étaient morts. On le découvre dans la pièce à 50 ans, alors qu’il apprend, grâce à une fondation qui aide à réunir des familles, que sa mère est toujours en vie en Angleterre. Lui qui se croyait abandonné et détesté par les autres apprendra qu’il a déjà été aimé. Il amorcera ainsi son chemin vers une forme d’épanouissement», résume-t-il.

Une équipe de rêve

François Papineau se dit aussi choyé dans ce projet de pouvoir donner la réplique à Louise Turcot, une comédienne pour qui il a toujours eu une grande admiration. À noter que les deux artistes partagent la scène avec les comédiens Jonathan Gagnon et Marie-Ève Milot, qui tient pour sa part le rôle de la fille de Gerry.

«J’ai une équipe de rêve. Ça fait plus de 25 ans que j’exerce mon métier, mais c’est la première fois que je joue avec Louise. Moi, je suis un petit gars de Laval. J’ai étudié en sciences pures et j’ai décidé de m’orienter ensuite vers le théâtre. Je n’étais pas prédestiné à me retrouver là. Lorsque je pense que je joue dans une pièce de dramaturgie épatante avec une grande actrice, je me trouve vraiment chanceux!», dit-il.

L’artiste, qui a célébré son 50e anniversaire en décembre dernier, se dit comblé par la vie. «J’ai eu droit à une super fête où 80 personnes étaient rassemblées. Tous mes amis et mes proches étaient là pour me dire “Je t’aime”. J’ai trouvé ça incroyable», confie l’heureux père d’une fillette d’un an prénommée Céleste.

Un directeur dur à cerner

Incarnant depuis 2012 le rôle du directeur Normand Despins dans «Unité 9», François Papineau admet lui-même que son personnage est dur à cerner.

«Avec les années, l’auteure s’est rapidement rendu compte que Normand Despins était plus intéressant à la prison que dans une scène de souper. Nous avons compris qu’il était gai et qu’il était en couple, mais je ne crois pas que nous en saurons plus sur sa vie. Il s’agit d’un personnage qui va toujours demeurer flou et très préoccupé. Il a encore du ménage à faire dans la prison et il va continuer de faire son travail. Une chose est certaine, il n’est pas près de trouver le bonheur», déclare-t-il.

Une aventure dans le Grand Nord

En parallèle, l’acteur défend un autre rôle, cette fois au cinéma, dans le film «Iqaluit», du réalisateur Benoît Pilon, qui met en vedette Marie-Josée Croze.

«J’y tiens le rôle d’un contremaître de chantier à qui il arrivera un accident. En partant à sa recherche, sa femme réalisera qu’il y a quelque chose qui cloche et qu’elle ne connaissait pas son conjoint aussi bien qu’elle le croyait. J’ai passé deux semaines dans les environs d’Iqaluit lors des tournages et j’ai beaucoup aimé mon expérience là-bas», lance-t-il.

À noter que nous ignorons pour l’instant la date officielle de sortie du film, mais il devrait arriver en salle prochainement.