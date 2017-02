Sa vie transformée grâce à un nouveau visage

Un jeune homme du Wyoming a eu une chance inespérée de recommencer à vivre une vie normale grâce à une greffe du visage.

Il y a 10 ans, Andy Sandness a fait une tentative de suicide en pointant une arme à feu sur son visage. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a survécu, mais il est resté marqué par d’horribles blessures qui bouleverseront le cours de son existence.

Andy n’avait plus de nez, de menton, et n’avait plus de chair sous ses yeux.

«Vous savez quoi? J’ai été stupide, j’ai fait le plus mauvais choix possible. Maintenant, je paye pour ça et je vais payer pour le reste de mes jours», a raconté le jeune homme en entrevue à CNN.

Une décennie plus tard, en juin dernier, une opportunité extraordinaire s’est présentée à lui. Il était candidat afin de recevoir une greffe du visage.

Andy avant et après l'opération.

Andy après l'opération.

Andy avant l'opération.

Andy avant l'opération.

Le donneur du visage

Andy quelques semaines après l'intervention













Un donneur avait été trouvé. Un jeune homme de seulement 21 ans a retourné une arme contre lui. Sa mort tragique a toutefois été la planche de salut d’Andy.

L’intervention chirurgicale pouvait enfin avoir lieu.

Une équipe de spécialistes, dirigée par le docteur Samir Mardini, qui effectue des greffes du visage depuis plus de trois ans, et plus de 30 interventions du genre allait s’occuper d’Andy Sandness.

«Une greffe du visage est une combinaison d’une multitude de procédures que nous pratiquons déjà, comme la chirurgie de la paupière, de la mâchoire, du nerf facial», a expliqué le Dr Samir Mardini à CNN.

La chirurgie implique notamment la cartographie et la préservation de la toile des nerfs du visage du receveur et du donneur.

La chirurgie risquée d’Andy a duré plus de 56 heures, avec des chirurgiens qui se sont relayés.

Résultat attendu

Le résultat a été visible après plusieurs semaines de récupération.

Incapable de parler, Andy a écrit sur un bout de papier ce qu’il a ressenti lorsqu’il s’est vu.

«Les résultats dépassent de loin mes attentes», a lu sur le bout de papier le chirurgien qui a dirigé l’équipe.

Le visage du jeune homme a été complètement restauré. Sa vie, un an et demi après l’intervention, est transformée.

«J’ai été complètement soufflé par les résultats. Je me sens comme une nouvelle personne, à me promener dehors, aller dans les magasins. Personne ne me regarde, personne ne m’épie, je me sens simplement comme une autre personne dans la foule» explique le greffé.

Il doit toutefois continuer à faire plusieurs efforts pour s’améliorer. Il doit notamment faire de l’orthophonie, afin de mieux s’exprimer.

Il devra aussi prendre des médicaments anti rejet pour le reste de ses jours.