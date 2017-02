«Le ministre Moreau nous met le fusil sur la tempe» - les juristes de l’État

LANEQ, l’association qui représente les 1100 juristes de l’État en grève depuis la fin octobre, a rendu publique en début d’après-midi dimanche la contreproposition qu’elle a préparée en réponse à l’offre globale et finale du gouvernement soumise jeudi.

LANEQ (Les avocats et notaires de l'État québécois) a précisé en publiant sa contreproposition qu’elle l’avait également présentée à la séance de négociation devant avoir lieu à 13h ce dimanche.

Cette démarche de LANEQ survient avec en toile de fond l’annonce la veille par le gouvernement Couillard de son intention de convoquer l’Assemblée nationale lundi afin d’adopter une législation pour forcer le retour au travail des grévistes.

«Le ministre Moreau nous met le fusil sur la tempe», a déclaré LANEQ par voie de communiqué.

Concernant la parité de rémunération avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales que veulent les avocats et notaires de l’État, la contreproposition de LANEQ voudrait que «les deux parties réalisent un exercice de rémunération globale incluant le traitement et les autres paramètres; après comparaison et en cas de désaccord, la question serait tranchée par l'Institut de la statistique du Québec».

Dans cette sortie publique, dimanche, LANEQ n’a pas manqué de critiquer la position gouvernementale dans le dossier.

«Le fait d'avoir annoncé la convocation de l'Assemblée nationale pour la présentation d'une loi spéciale, avant même d'avoir reçu notre contreproposition, est une preuve évidente que le gouvernement a déjà pris sa décision et qu'il négocie de mauvaise foi, a déclaré Me Jean Denis, président de LANEQ. Le ministre Moreau nous met le fusil sur la tempe. Malgré le comportement déplorable du gouvernement, nous ne baissons pas les bras. Notre contreproposition est raisonnable et rend justice au travail indispensable de nos membres pour la bonne marche de l'État.»