Le ministre Moreau ouvert à un blitz de négociations

Bien que Québec ait rejeté la contreproposition proposée par Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), le ministre Pierre Moreau s’est dit ouvert à un blitz de négociations pour éviter l’adoption d’une loi spéciale, au plus tard lundi, qui forcerait le retour au travail des juristes de l’État.

«On est disponible ce (dimanche) soir, cette nuit, demain (lundi), et jusqu’à l’adoption de la loi», a lancé le président du Conseil du trésor, en entrevue dimanche à LCN.

«La loi spéciale, ce n’est pas notre choix. La loi spéciale c’est la conséquence d’une attitude qui a été plutôt intransigeante, en terme de négociation, de la part de LANEQ», a souligné le ministre.

«Je constate que nous sommes en négociation depuis 18 semaines maintenant et que c’est la première fois où on a senti un mouvement dans la proposition de LANEQ sur un des deux points qui sont en négociation», a toutefois dit le ministre Moreau au sujet de la contreproposition de LANEQ.

Un signal d’ouverture a donc été lancé et, malgré que le dossier était toujours dans l’impasse dimanche, l’espoir était toujours permis de voir les parties arriver à une entente d’ici la séance extraordinaire de l’Assemblée nationale en fin de journée lundi.

LANEQ, qui représente les 1100 juristes de l’État en grève depuis la fin octobre, avait présenté en début d’après-midi dimanche durant une séance de négociation la contreproposition qu’elle a préparée en réponse à l’offre globale et finale du gouvernement soumise jeudi.

La veille, samedi, le gouvernement Couillard, par la voie du ministre Moreau, a annoncé son intention de convoquer l’Assemblée nationale lundi afin d’adopter une législation pour forcer le retour au travail des grévistes.

Concernant la parité de rémunération avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales que veulent les avocats et notaires de l’État, la contreproposition de LANEQ stipule que «les deux parties réalisent un exercice de rémunération globale incluant le traitement et les autres paramètres; après comparaison et en cas de désaccord, la question serait tranchée par l'Institut de la statistique du Québec».

Le ministre a rejeté cette proposition, mais LANEQ est revenu à la charge en fin d’après-midi, toujours dimanche. «S’il a le courage de ses convictions, nous l’invitons à reconsidérer notre proposition et à impliquer un tiers neutre et indépendant pour régler les aspects en litige», a affirmé Me Jean Denis, président de LANEQ, ajoutant que «le gouvernement et l’Assemblée nationale s’accommodent très bien du fait de confier la question de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales - les égaux des avocats et notaires de l’État - à un tiers neutre et indépendant».

Voyez l’entrevue de Pierre Moreau dans la vidéo ci-dessus.