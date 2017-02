Mythes et théories autour des allergies alimentaires

Le segment «Vos Questions» diffusé à LCN s’est penché dimanche sur les interrogations du public face aux allergies alimentaires, souvent extrêmement compliquées à gérer pour les personnes touchées. Dominique Seigneur, l’auteur du livre, Allergique et Gourmand, a répondu aux questions.

Q : Pourquoi y a-t-il de plus en plus de gens allergiques?

R : Il y a 18% d’augmentation de personnes allergiques en l’espace de 10 ans. D’abord il y a de plus en plus de diagnostics. Il y a 65 allergologues au Québec actuellement et ils se séparent la charge. On fait de plus en plus de diagnostics en bas âge.

Deuxième chose, il y a la génétique. De plus en plus de gens vont avoir un terrain propice au développement des allergies. Par exemple, vous êtes asthmatique ou votre conjoint fait de l’eczéma, c’est un terrain propice pour développer des allergies alimentaires.

C’est une atopie, ça veut dire que ça fait partie de la même famille. Ce sont des maladies qui touchent le système immunitaire.

Q : Est-ce qu’il y a plus d’allergies parce que nous vivons dans une société trop propre?

R : Il s’agit de la théorie de l’hygiène. Est-ce qu’on vit dans une société trop aseptisée? Est-ce que notre système immunitaire est un peu endormi en Amérique du Nord? Comme le système immunitaire n’a rien à faire, il attaque des protéines qui ne sont pas nocives? On ne sait pas, c’est une piste de discussion.

Q : Est-ce que les autres sociétés ont toutes le même problème de hausse des allergies?

R : Oui, c’est mondial. En France par exemple, ce ne sont pas les mêmes allergènes qui sont recensés. Une autre théorie est liée à la consommation. Par exemple ici en Amérique du Nord nous sommes les plus grands consommateurs de beurre d’arachides, mais également les plus allergiques. Pour la France l’équivalent serait la moutarde.

Certains pays ont très peu d’allergies alimentaires. On ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c’est lié à la façon dont les aliments sont transformés? Les pays en voie de développement, ou les pays africains ont beaucoup moins d’allergies alimentaires.

Q : Quelle est la différence entre allergie et intolérance alimentaire?

R : Une allergie alimentaire va impliquer le système immunitaire. C’est une réaction excessive du système immunitaire pour une protéine contenue dans un aliment. C’est rapide, ça peut être mortel si ce n’est pas traité avec de l’épinephrine, et ça se détériore très rapidement.

Une intolérance implique le système digestif donc la prise en charge est faite par un gastroentérologue. La personne ne possède pas les enzymes nécessaires pour digérer un aliment. L’intolérance peut s’aggraver à long terme.

Q : Que penser de cette dernière tendance qui veut que donner du beurre d’arachides très tôt à de jeunes enfants minimise les risques d’allergies?

R : C’est une nouvelle étude qui vient d’être publiée il y a quelques mois, ça représente des années de recherches d’un chercheur très sérieux. Ç’a choqué un peu la population à risque, les gens allergiques, car on renverse tout ce qui a été dit au cours des dernières années. Avant on disait d’attendre, que peut-être on risquait de ne pas créer d’allergies si on attendait X années, et là on est dans les recommandations contraires.

Seul le temps pourra le dire. Je pense que si l’on se fie à la communauté scientifique, c’est une belle nouvelle introduisons rapidement les aliments allergènes.

