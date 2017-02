Première manifestation pour la presse face à Trump

Quelque 250 personnes ont manifesté dimanche pour soutenir le New York Times et les médias face à l'administration Trump, dans un climat de plus en plus lourd entre la presse et le nouveau président américain.

Alors que New York, bastion démocrate, enchaîne les manifestations anti-Trump depuis l'élection du milliardaire, c'est la première fois qu'un rassemblement était organisé pour soutenir la presse, après une semaine marquée par de nouvelles attaques de la Maison-Blanche contre certains puissants médias à penchant démocrate comme le New York Times, le Los Angeles Times ou CNN.

Vendredi, la Maison-Blanche a interdit à ces médias l'accès au briefing quotidien du porte-parole de la Maison-Blanche.

Par un temps redevenu froid, les manifestants se sont retrouvés devant l'entrée de la tour du New York Times, près de Times Square, avec des pancartes citant le Premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté de la presse ou une bande adhésive sur la bouche pour symboliser le musèlement des médias.

«À chaque fois qu'une personne autoritaire ou des dictateurs prennent le contrôle, ils étouffent toujours la presse, c'est la première chose qu'ils font», a fait valoir Donna Marie Smith, enseignante retraitée abonnée au New York Times «depuis plus de 40 ans».

«La démocratie ne peut pas fonctionner sans une presse libre et indépendante, et c'est précisément ce que cette administration essaie de faire: les faire taire. Mais nous ne laisserons pas faire", a déclaré Betsy Apple, avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme.