Transport Canada dirige une simulation de déraillement ferroviaire

Dans le but d’améliorer les interventions des premiers répondants et des experts en cas d’accidents où des liquides inflammables sont en cause, Transport Canada a organisé ce week-end un exercice complet de déraillement de train.

Cet exercice de déraillement est appelé «exercice Athéna». Il met en œuvre le plan d’intervention d’urgence de Transport Canada dans le but de déterminer si des lacunes peuvent être corrigées, mais surtout, pour permettre aux différentes équipes d’intervention d’anticiper d’éventuels dangers et difficultés.

Un tel exercice se déploie sur deux jours. Samedi, une formation théorique en classes et sur le terrain a été donnée aux participants et dimanche, ceux-ci ont pu mettre en pratique les notions apprises. Dans l’un des scénarios, les équipes d’intervention ont été confrontées à un wagon-citerne en feu et devaient procéder à un refroidissement du wagon. Les participants devaient aussi s'assurer de protéger l’environnement et les personnes qui pouvaient se trouver à proximité.

De nombreuses organisations ont pris part à l’exercice Athéna dont le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et de développement pour la défense, les compagnies de chemin de fer CP et CN, l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec, des premiers intervenants, mais aussi des membres industriels comme Suncor.