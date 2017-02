Un Québécois remporte l’Oscar du meilleur montage sonore

Le Québécois Sylvain Bellemare a mis la main sur l’Oscar du meilleur montage sonore grâce à l’excellence de son travail pour le film «L’arrivée» réalisé par Denis Villeneuve, dimanche soir à Hollywood.

Il a profité de son discours de remerciement pour saluer Montréal, reconnaître le talent de l’équipe du Québec et témoigner de l’amour qu’il éprouve pour Denis Villeneuve. Il a prononcé quelques mots en français avant de partager ce «prix collectif» avec des artisans de nombreux pays.

Toutes mes félicitations à Sylvain Bellemare qui remporte l'#Oscars du meilleur montage sonore @arrivalmovie — Philippe Couillard (@phcouillard) 27 février 2017

Sylvain Bellemare a notamment été préféré au duo Ai-Ling Lee et Mildred latrou Morgan qui a travaillé sur la comédie musicale «Pour l’amour d’Hollywood», film grand favori de la 89e cérémonie des Oscars avec 14 nominations.

Il s’agit d’une deuxième victoire importante en deux semaines pour le technicien de 49 originaire de Montréal. Lors de la plus récente remise des BAFTA Awards, lui et deux autres Québécois - Claude La Haye et Bernard Gariépy Strobl - ont été encensés pour le son de «L’arrivée».