Elle confronte un jeune impoli dans le métro et se fait pousser

Une vidéo montrant une altercation entre une femme et un jeune homme dans le métro de Toronto et vue plus d’un demi-million de fois, fait sensation sur les médias sociaux.

La vidéo, téléversée le 19 février dernier par Jay Shylo sur Facebook, montre une femme d’un certain âge s’assoir sur un siège où un jeune homme a mis ses pieds. La dame choisit ce banc même si d’autres places sont libres dans le même wagon.

La dame semble vouloir faire la leçon au jeune homme, qui visiblement n’en a rien à faire. «Éloigne-toi de moi», lui lance-t-il d’entrée de jeu, rapporte CTV News.

«J’essaie de t’expliquer que tes pieds ne devraient pas être sur le siège», tente de dire la dame au garçon.

«Ok, mais pourquoi est-ce que cela t’importe?» répond sèchement le jeune homme. Sa voix prend un ton menaçant : «Es-tu propriétaire du métro? Est-ce qu’il y a une règle dans le métro qui dit que je ne peux pas mettre mes pieds sur le banc ?»

Il poursuit ainsi sa tirade et termine en poussant la femme hors du siège où elle s’était assise.

La femme sort du cadre de la caméra, et sonne l’alarme d’urgence.

Le garçon devient alors furieux. «Tu es dans le tort, tu as commencé tout ceci, et moi pas du tout».

Il quitte ensuite les lieux rapidement.

À Toronto, le règlement du métro interdit aux passagers de placer leurs pieds sur les bancs du métro et des autobus sous peine de contracter une amende de 235$.