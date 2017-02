500 tombes profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

Des vandales ont brisé et retourné plus de 500 pierres tombales dans un cimetière juif de Philadelphie, dernier événement d'une série de menaces et attaques visant des sites juifs à travers les États-Unis.

Certaines de ces pierres tombales, parfois plus que centenaires, ont été littéralement cassées en deux, selon la presse locale dimanche.

Selon un rabbin local, à l'antenne de ABC, certaines des tombes visées au sein du cimetière du mont Carmel de Philadelphie appartenaient aux communautés quaker ou musulmane.

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie

AFP 500 tombes ont été profanées dans un cimetière juif de Philadelphie







































La Ligue anti-diffamation a offert une récompense de 10 000 dollars pour toute information qui conduira à l'identification et l'arrestation des auteurs de ces actes.

Il y a une semaine, une centaine de tombes juives avaient été profanées dans un cimetière de Saint Louis, dans le Missouri.

Auparavant, ce sont des croix gammées qui avaient été peintes sur des voitures, des ponts, des bâtiments et une école élémentaire dans l'État de New York.