Damien Chazelle entre dans l'histoire des Oscars

Damien Chazelle, 32 ans, est entré dans l'histoire du cinéma en devenant dimanche le plus jeune lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur pour sa comédie musicale «La La Land».

«La La Land», l'histoire de deux artistes en devenir qui tombent amoureux et que leurs carrières séparent, avec des numéros de chant et danse flamboyants et une bande originale fastueuse, a touché au coeur l'industrie du cinéma qui a acclamé le film avec un élan rarement vu.

Cette ode à Hollywood et aux comédies musicales de Jacques Demy, a engrangé six Oscars après un record de nominations, s'ajoutant à son record de sept Golden Globes, de nombreux Bafta et une litanie de prix prestigieux à Hollywood et ailleurs.

L'équipe du film s'est même réjouie durant quelques secondes, pensant recevoir en couronnement de la soirée l'Oscar du meilleur film, mais il s'agissait en fait d'une incroyable erreur. «Moonlight» a reçu cette dernière statuette.

L'Américain qui porte le patronyme de son père français Bernard Chazelle, a fêté ses 32 ans en janvier, ce qui lui permet de battre un record vieux de 85 ans, jusqu'à présent détenu par Norman Taurog, né au XIXe siècle et qui n'était âgé que de sept mois de plus lorsqu'il a été sacré pour la comédie «Skippy».

«C'est un tel honneur et j'aimerais remercier les autres finalistes. J'étais très honoré d'être en votre compagnie cette année», a déclaré le jeune prodige en recevant sa statuette sur la scène du Dolby Theater de Los Angeles, au coeur d'Hollywood. «Juste, merci pour ces incroyables réalisateurs que vous êtes, vous êtes une inspiration pour moi tous les jours».

Né dans le petit État du Rhode Island, dans le nord-est des États-Unis, ce jeune homme aux cheveux noirs bouclés est le fils de Celia Martin, professeure d'histoire, et de Bernard Chazelle, professeur universitaire de science informatique, fou de jazz et de blues.

Passionné de cinéma dès le plus jeune âge, Chazelle s'est toutefois d'abord tourné vers la musique: il a étudié les percussions jazz au lycée, pratiquant jusqu'à huit heures par jour.

Ce n'est qu'une fois étudiant à Harvard qu'il a réalisé que sa vraie vocation était le cinéma.

Chazelle a écrit, produit, cofilmé et réalisé son premier film, le déjà dansant «Guy and Madeline on a Park Bench», évoquant Godard et Demy, alors qu'il était encore en premier cycle universitaire.

Il a continué à jouer de la batterie à Harvard, où il était dans un groupe avec son ami Justin Hurwitz, qui a composé la bande originale entêtante de «La La Land».

«Je voudrais remercier Justin, que je connais depuis que nous avions 17 ou 18 ans, je pense. Justin, merci de partager cette aventure avec moi et de porter ce rêve et ne jamais abandonner», a encore repris Damien Chazelle en recevant son Oscar.

Celui-ci a toutefois toujours souffert d'un trac handicapant avant chaque spectacle et en est venu à admettre que ce serait un obstacle pour une carrière musicale. Le réalisateur avoue se sentir encore nerveux lorsqu'il tourne, ou même lors des projections de son film.

Son expérience d'aspirant-batteur de jazz a cependant inspiré «Whiplash» (2014), sur la relation turbulente entre un étudiant en percussions jazz et son professeur tyrannique.

Ce deuxième long métrage avait créé l'événement à Sundance en 2014 et récolté une moisson de trophées dont trois Oscars, notamment le meilleur second rôle pour J.K. Simmons.

Pendant ce temps, Chazelle, qui est crédité sur les scénarios du «Dernier exorcisme: part II», «Grand Piano» et du thriller de science-fiction «10 Cloverfield Lane», rêvait de tourner une comédie musicale à Hollywood.

Il avait raconté à l'AFP en 2014 avoir la nostalgie de l'âge d'or du cinéma, des films de Jacques Demy ou des films dansés par Ginger Rogers, Fred Astaire et Gene Kelly: «C'est la dernière génération qui dansait avec le jazz, juste avant le rock».

Il avait décrit ce qui allait devenir «La La Land» (le surnom de Los Angeles) comme «une histoire sur la difficulté de trouver un équilibre entre la vie et l'art. C'est très personnel».