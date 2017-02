Des conditions de ski imparfaites

Ceux qui prévoyaient faire du ski durant la semaine de relâche risquent de devoir changer leurs plans. En plus de la pluie tombée samedi, on s'attend à un autre redoux.

Même si les conditions de glisse ne sont pas optimales, la famille Gosselin, comme bien d'autres, est au rendez-vous sur les pistes de ski.



«On vient faire du ski, même si les conditions météo font des hauts et des bas», explique le père de famille.

«Moi c'est ma passion. Donc peu importe, je veux skier, même si c'est un peu glacé» ajoute le fils.



La semaine de relâche débute sous des allures de printemps en Estrie. Des températures rarement observées à ce temps de l'année.



«Notre défi c'est de faire sortir les gens et qu'ils viennent skier même si le temps est un peu morose», explique Mélanie Tremblay, directrice des communications chez Bromont Montagne d'Expériences.



Un autre redoux est à venir au cours des prochains jours. De 15 à 25 millimètres de pluie sont attendus. Rien pour aider les conditions de ski.



«On va voir, mais la pluie risque de changer les plans mercredi», nous raconte une skieuse.

«Je vais venir skier toute la semaine, mais c'est certain que si c'est une patinoire, c'est moins agréable», nous dit un jeune skieur.



Pour attirer davantage de clients, les centres de ski ont déjà commencé à vendre les abonnements pour l'hiver 2017-2018. Ce qui permet en plus aux skieurs de profiter de la fin de la saison actuelle, y compris la semaine de relâche.



«C'est le moment idéal pour l'acheter, car en plus d'économiser, les skieurs peuvent déjà en profiter. La saison n'est pas encore finie!» ajoute mme Tremblay.



«Pour une famille on sauve près de 400$, comparé à quand on l'achète en octobre», raconte une mère de famille.



Comparable à la période des fêtes, la relâche est une période cruciale pour le chiffre d'affaires des stations de ski. Cela représente près de 25% pour les trois semaines de relâche, incluant celle de l'Ontario.