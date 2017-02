Encore plus de maires en faveur du virage au feu rouge

Alors que le maire de Montréal refuse d’autoriser le virage à droite au feu rouge sur le territoire de la Ville de Montréal, de plus en plus de maires réclament sa mise en place.

Trois maires d’arrondissement viennent de s’ajouter aux quinze maires déjà en faveur du virage à droite au feu rouge, a appris le Journal de Montréal.

Les maires Normand Marinacci, de L'Île-Bizard, Manon Barbe, de LaSalle et Luis Miranda, d’Anjou, ont donné leur appui à cette coalition.

Les 15 maires sont tous venus déposer un mémoire lors de la consultation publique sur la sécurité routière, qui se tient lundi à Montréal. Les maires demandent ainsi que le virage à droit au feu rouge soit autorisé par le gouvernement du Québec.

Les partisans voient dans l’autorisation cette manœuvre une plus grande fluidité de la circulation routière.

Ceux-ci se disent conscients que la mesure pourrait être interdite dans certains secteurs de Montréal, comme en plein centre-ville, où la densité des piétons est plus importante.

La Ville de Montréal, qui souhaite améliorer le bilan routier sur ses routes, y est fermement opposée.

«La Ville de Montréal considère qu’un piéton à Beaconsfield, à Westmount ou à Montréal a la même valeur. On ne veut pas de mort nulle part, et on continue sur cette lancée», a expliqué Aref Salem, responsable des Transports au comité exécutif de la Ville.

La Ville fait état qu’il y a eu une diminution des accidents mortels de 53% dans les dernières années, et une baisse substantielle des accidents avec blessés graves.

La consultation publique sur la sécurité routière poursuit ses audiences à Montréal pour les trois prochains jours et dans onze autres villes partout au Québec.

Cette consultation permettra de mettre à jour le Code de la sécurité routière du Québec.