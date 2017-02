Feu vert au prolongement de l’Avenue du Labrador

Un montant de 4 millions $ sera investi pour le prolongement de l'avenue du Labrador, à Baie-Comeau.

Le ministre des Transports, Laurent Lessard, et le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Pierre Arcand, ont confirmé lundi que le chantier pour la future route 389 est lancé.

La Société du Plan Nord contribue pour 3,5 millions $ pour la chaussée alors qu’une contribution financière de plus de 500 000$, a été accordée à la ville de Baie-Comeau, pour les infrastructures.

Ces travaux permettront, à court terme, l'implantation d'une usine de traitement de minerai de l'entreprise Mason Graphite.

Pour le ministre Lessard, l’une des plus grandes fiertés demeure les retombées économiques pour la région.

«C’est une belle collaboration entre la ville et le ministère des Transports. Nous, ce qu’on a fourni là-dedans, ce sont les plans et devis. Ça permet à la municipalité d’aller en appel d’offres. Le contrat a été gagné par un entrepreneur local, en plus. Donc, c’est de la maximisation pour les retombées. En général, 3 des 4 contrats exécutés ici ont été gagnés par des entreprises locales.»