Juristes de l’État: Québec rejette l'idée d’un médiateur spécial

À quelques heures du dépôt d’une loi spéciale pour forcer le retour au travail des juristes de l’État en grève, le gouvernement Couillard a rejeté une proposition syndicale visant à nommer un médiateur spécial.

Le gouvernement affirme que le recours à la médiation a déjà été tenté sans succès, depuis le début du débrayage le 24 octobre 2016.

Le président du Conseil de trésor, Pierre Moreau, a toutefois mentionné que les deux parties ont encore le temps de négocier, puisque ce projet de loi pour forcer les juristes à reprendre le travail ne devrait pas être adopté avant mardi après-midi.

«Les négociateurs du gouvernement sont disposés à recevoir matin, midi, soir et nuit les juristes de l’État», a-t-il dit sur les ondes de LCN.

Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) estimaient que la nomination d’un médiateur spécial constituait une bonne façon de résoudre cette impasse.

«La bonne foi implique de tout tenter pour en arriver à une entente», a mentionné Me Jean Denis, président de LANEQ, par communiqué.

Pour le syndicat, une loi spéciale, après une grève de quatre mois, est une gifle pour les juristes.

«C’est ni plus ni moins la catastrophe. C’est la pire issue possible pour résoudre ce litige, a dit François Desroches-Lapointe, conseiller syndical de LANEQ, à LCN. Plusieurs personnes ont quitté pour des emplois au privé ou à la retraite.»

Les pourparlers achoppent notamment sur la façon de fixer le salaire des juristes. LANEQ désire que cela soit soumis à un comité indépendant comme c’est le cas pour les procureurs de la Couronne, tandis que le gouvernement Couillard veut conserver ses prérogatives dans ce domaine.

LANEQ représente plus de 1100 avocats et notaires travaillant dans des ministères et des organismes publics de la province.