La Chambre des notaires et le Barreau plaident pour la médiation

La Chambre des notaires et le Barreau du Québec croient que la médiation est la seule solution qui permettrait de régler le conflit entre Québec et les juristes de l'État et qu'il faut éviter une loi spéciale à tout prix.

La bâtonnière qui représente le Barreau croit qu'il ne faut pas régler le conflit avec les juristes avec une loi spéciale. Elle dit s'être entretenue avec le juge en chef de la Cour suprême qui a autorisé qu'un juge agisse en tant que médiateur.

Gérard Guay, le président de la Chambre des notaires, croit également que le recours à une loi spéciale va «envenimer le climat de tension» entre Québec et ses juristes.

Québec a toutefois refusé le recours à un médiateur spécial affirmant que les deux parties peuvent toujours négocier d'ici l'adoption du projet de loi pour forcer les juristes à reprendre le travail qui ne devrait pas être adopté avant mardi après-midi.

Les négociations achoppent sur la façon de fixer le salaire des juristes qui désirent que cela soit soumis à un comité indépendant, comme pour les procureurs de la Couronne. Québec veut plutôt conserver ses prérogatives dans ce domaine.

LANEQ représente plus de 1100 avocats et notaires travaillant dans des ministères et des organismes publics de la province. Les juristes sont en grève depuis le 26 octobre 2016.