Le Commissaire à l’éthique quittera ses fonctions le 30 septembre

Le Commissaire à l’éthique et à la déontologie, Jacques Saint-Laurent, qui assume encore les fonctions liées à ce poste plus d’un an après l’expiration de son mandat initial, a informé l’Assemblée nationale, lundi, qu’il partirait à la fin du mois de septembre prochain.

Dans une lettre adressée au président de l’Assemblée nationale, M. Saint-Laurent explique qu’en septembre 2015, il avait déjà dit qu’il ne comptait pas solliciter un nouveau mandat à l’expiration de son contrat initial de cinq ans qui avait commencé le 5 janvier 2011.

«Mon départ devait avoir lieu en janvier 2016», a-t-il écrit dans sa lettre, rappelant toutefois qu’il s’était engagé quelques semaines avant l’expiration de son mandat «à demeurer en fonction jusqu’à ce que je sois remplacé».

Après être demeuré en fonction de cette façon pendant plus de 13 mois, il a décidé de soumettre au président de l’Assemblée une date effective pour son départ définitif.

«Je crois qu’il est temps de mettre un terme à mon mandat. Ainsi, je vous informe de ma décision de cesser d’exercer ma fonction de commissaire à l’éthique et à la déontologie le 30 septembre 2017, advenant que je ne sois pas remplacé d’ici là.»

Dans sa lettre de départ, Jacques Saint-Laurent, mentionne que «depuis janvier 2017, plusieurs demandes d’enquête ont été soumises» à son bureau.

«En pratique, le nombre d’enquêtes faites par le commissaire a augmenté sensiblement, souligne-t-il. Depuis le début de l’année, dix membres de l’Assemblée nationale, députés ou membres du Conseil exécutif, font l’objet de ces demandes d’enquête.»

Il assure, «pour dissiper le doute à ce sujet», qu’il prévoit terminer les différentes enquêtes en cours, «comme je l’ai fait depuis janvier 2016».

M. Saint-Laurent, un avocat de formation, était président de la Commission d'accès à l'information au moment de sa nomination comme Commissaire à l'éthique et à la déontologie.