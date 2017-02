L’un des meurtriers veut bénéficier de sorties

L’un des deux criminels impliqués dans le meurtre de deux adolescents sur le pont Jacques-Cartier, en novembre 1979, souhaite bénéficier de sorties sous escorte.

Normand Guérin, qui est derrière les barreaux depuis 38 ans, s’est adressé à la Commission des libérations conditionnelles, ce matin, parce qu’il souhaite pouvoir visiter sa mère de 83 ans lors de sorties d’une durée de sept heures qui se dérouleraient sous la supervision d’un agent correctionnel.

L’audience a été marquée par la lecture d’une lettre par la mère de l’une des victimes de Guérin, Maurice Marcil, qui avait 14 ans au moment du drame.

Madeleine Hébert a demandé au meurtrier de lui dire s’il avait agressé sexuellement son fils avant de le tuer et de le lancer du haut du pont Jacques-Cartier, mais Guérin n’a pas répondu à cette question.

«C’est éprouvant et je pense à Maurice, à ses dernières minutes de vie, qui s’est débattu et qui a essayé de démontrer qu’il voulait continuer à vivre et ils ne l’ont pas accepté, ils l’ont assassiné», a confié Mme Hébert à TVA Nouvelles.

Les commissaires ont pris la cause en délibéré. Selon son agent de libération conditionnelle, Normand Guérin a fait des progrès lors de la dernière année, mais selon une psychologue, il peut toujours est qualifié d’antisocial, de sadique sexuel et son risque de récidive est considéré comme étant élevé.

De son côté, Guérin se dit bien en prison et ne demande pas de libération complète.