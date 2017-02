Matthew Schreindorfer perd son combat contre le cancer

Matthew Schreindorfer, ce jeune homme qui avait réussi à amasser des centaines de milliers de dollars pour être traité aux États-Unis, a finalement perdu son long combat contre le cancer.

Sa famille a confirmé la triste nouvelle à TVA Nouvelles, ce matin.

Il y a deux ans, Matthew avait réussi l'impossible en amassant plus de 800 000$ en quelques mois à peine pour subir un traitement expérimental contre le cancer aux États-Unis. Il s’était par la suite rendu à New York et dans le Maryland pour être soigné.

Après avoir eu de bonnes nouvelles, le cancer était revenu en force au cours des derniers mois et le jeune homme était de nouveau hospitalisé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal alors que son cancer est de retour en force.

Les proches avaient alors relancé la campagne de sociofinancement «Help save Matthew» cette fois pour un traitement à Seattle.

«J'ai toujours été optimiste, je vais me battre jusqu'à la fin, peu importe ce que les médecins me disent, même si on a eu des conversations difficiles», avait alors confié Matthew à TVA Nouvelles.