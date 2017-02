«On a le souffle coupé»- Sylvain Bellemare

Encore sous le coup de l’émotion, le Québécois Sylvain Bellemare l’avoue d’emblée: il ne s’attendait pas à revenir à la maison avec l’Oscar du meilleur montage sonore pour son travail sur le film «Arrival».

«On a le souffle coupé, on est très nerveux, très excité (...) c’est un tourbillon, on n’a pas le temps de réfléchir», a-t-il lancé en entrevue au Québec Matin quelques heures seulement après sa victoire.

«C’est énorme pour nous, ici à Montréal dans la communauté du son dans le cinéma, même si c’est tôt pour dire [ce que le pris représente], mais c’est beaucoup, on est très excités, on est très contents», a ajouté M. Bellemare.

Un prix pour plusieurs pays

En montant sur scène pour recevoir l’Oscar, Sylvain Bellemare a prononcé quelques mots en français avant de partager ce «prix collectif» avec des artisans de nombreux pays.

«Les voix des extraterrestres viennent en grande partie de Michelle Child et David Whitehead qui sont deux sound designers de la Nouvelle-Zélande. Donc il y a eu des gens de Nouvelle-Zélande, de Californie, de New York, beaucoup, beaucoup de Montréal et de Paris qui ont travaillé sur le son»

Il s’agit d’une deuxième victoire importante en deux semaines pour le technicien de 49 ans originaire de Montréal. Lors de la plus récente remise des BAFTA Awards, lui et deux autres Québécois - Claude La Haye et Bernard Gariépy Strobl - ont été encensés pour le son de «Arrival».

Dans le passé, Sylvain Bellemare a travaillé, entre autres, sur «Incendies» et «Monsieur Lazhar».