Québec pourrait tirer des leçons de Gatineau

Au moment où le maire Labeaume veut vendre à la population son projet de SRB (service rapide par bus), la Ville de Québec devrait peut-être apprendre des leçons de la Société de transport de l'Outaouais.

La Ville de Gatineau a opté pour ce même genre de service de transport collectif. Le Rapibus de Gatineau a été mis en service en 2013, mais non sans rencontrer la grogne des citoyens qui ont mis du temps à adopter le service.

Depuis, la Société de transport a fait une véritable autopsie du projet qui a été marqué par d'importants dépassements de coûts et des délais

10 ans se sont écoulés entre l'étude de faisabilité et la mise en service du Rapibus et même si le projet a été amputé de trois kilomètres, les travaux ont duré 2 ans de plus que prévu avec un dépassement de coût de 90 millions.

Le système de transport est construit à même l'emprise ferroviaire et bénéficie de sa propre voie de circulation. Aucune voiture ne peut avoir accès à cette voie en aucun temps.

Dans l'étude de faisabilité réalisée en 2004, on parlait d'un projet de 15 km dont les travaux devaient s'étendre sur 40 mois et coûter 150 millions $.

Lors de la mise en service en 2013, le trajet du Rapibus a été réduit à 12 km, les travaux avaient duré 65 mois et la facture s'établissait à 239 millions$

Que s'est-il passé?

La première erreur est que les coûts n'ont pas été actualisés au moment de financer le projet. «Quand on a eu l'accord du ministère, ces coûts-là n'avaient pas été optimisés» admet Sylvain Martel, le directeur du bureau de projet du Rapibus.

La Société de transport s'est tournée vers le gouvernement pour aller chercher de nouvelles subventions. «Il a fallu aller chercher des fonds à la hauteur de 255 millions$», ajoute-t-il.

Ce n'est pas la seule explication. La Société de transport avait aussi sous-estimé le nombre de terrains à acquérir. On avait évalué qu'une dizaine de terrains seraient requis, il a plutôt fallu en acquérir 150.

Autre obstacle, le projet a été difficile à vendre à la population. La directrice des communications et du marketing de la Société de transport de l'Outaouais a réalisé l'ampleur du défi.

«Le transport s'est particulier, c'est dans notre quotidien. C'est comme si je vous demandais d'écrire de la main gauche alors que vous avez toujours écrit de la main droite», confie Renée Lafrenière.

Et ça les usagers l'ont prouvé. Au moment de la mise en service du Rapibus, la société de transport a même enregistré une baisse de 15% de son achalandage.

C'est le cas de Claudine Dupuis, une résidente de Gatineau, qui a abandonné le transport en commun pour se tourner vers le covoiturage lors de l'entrée en service du Rapibus.

«Quand ils nous ont vendu le projet, c'était rapide, c'était en ligne directe, c'était réservé, il n'y avait pas de voiture. Mais non, mais il y avait d'autres autobus», dit-elle.

La société de transport admet que le choix du nom a créé des attentes que le Rapibus n'a pas comblées. Les opposants l'ont même surnommé le «retard bus». Si c'était à refaire, la STO miserait sur la fiabilité du service.

Claudine Dupuis plaint déjà les usagers du SRB de Québec. «Je ne leur souhaite pas de vivre ce que nous vivions maintenant, d'être pris en otage par ce système de transport en commun qui ne fonctionne pas.»

La société de transports croit qu'avec une bonne communication avec les citoyens, le projet du SRB à Québec peut espérer avoir du succès. Le défi étant d'expliquer que «c'est un passage obligé pour grandir comme ville» conclut Renée Lafrenière.