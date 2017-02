Trump attribue le fiasco final des Oscars à trop de politique

Donald Trump a attribué le chaos à la fin de la cérémonie des Oscars dimanche à trop d'accent mis sur la politique par les vedettes d'Hollywood qui lui sont largement opposées, et pas assez sur le déroulé de la cérémonie.

«Ils se sont tellement focalisés sur la politique qu'ils ne maîtrisaient plus les choses à la fin», a déclaré le président américain au site d'extrême droite Breibart News lundi.

Il faisait allusion à la gaffe historique de fin de soirée, quand la statuette du meilleur film a été donnée par erreur à «La La Land» avant d'être remise au vrai lauréat, «Moonlight».

«C'était un peu triste. Ça a enlevé un peu du glamour aux Oscars», a-t-il ajouté.

Le président républicain n'a pas assisté à la cérémonie des Oscars, temps fort de l'année à Hollywood, mais a participé ce soir-là à un dîner avec des gouverneurs à la Maison-Blanche où, a-t-il tweeté, «beaucoup de choses devaient être abordées, notamment le système de santé».

Donald Trump a fait l'objet tout au long de la cérémonie de piques et déclarations hostiles de présentateurs ou lauréats, notamment à l'encontre de sa politique anti-immigration.

Le réalisateur iranien Asghar Farhadi, dont le film «Client» été primé meilleur film en langue étrangère, a boycotté la soirée pour protester contre le décret migratoire visant sept pays musulmans, dont le sien.

Dimanche soir, il a fait lire en son nom par une éminente ingénieure irano-américaine une déclaration dans laquelle il qualifie «d'inhumain» le décret de Trump, aujourd'hui suspendu par la justice. C'est son deuxième film lauréat d'une prestigieuse statuette.

À la fin de la cérémonie, le duo légendaire qui a incarné «Bonnie and Clyde», Faye Dunaway et Warren Beatty, a donné le mauvais nom du gagnant de l'Oscar du meilleur film sur la scène du Dolby Theatre, peut-être le plus grand fiasco de l'histoire de ces prix prestigieux.

Lundi, le patron du cabinet d'audit PriceWaterhouseCoopers, responsable de la validation du vote des membres de l'Académie et de la proclamation des résultats, a déclaré à plusieurs médias que le responsable des enveloppes contenant les noms des gagnants s'était trompé de pile.

Il a donc donné la mauvaise enveloppe à Warren Beatty, celle de la meilleure actrice - un prix qui avait été attribué juste avant à Emma Stone, vedette de «La La Land».

L'acteur mythique l'a ouverte puis, perplexe, l'a montrée à Faye Dunaway, qui a dit, à tort, que le trophée revenait à la comédie musicale de Damien Chazelle.