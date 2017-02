Un bébé hippopotame est né au Zoo de Granby

Les gardiens d’animaux du Zoo de Granby ont découvert lundi qu’un nouveau pensionnaire avait fait son apparition: un petit hippopotame qui nage déjà dans le bassin visible pour les visiteurs du parc.

La femelle Polita, âgée d’environ 20 ans, a mis bas à son sixième bébé. La mère fait partie des résidents du zoo depuis juillet 2000. Le père, Kiboko, est quant à lui âgé de 25 ans.

Pour le moment, le personnel ignore si le bébé est un mâle ou une femelle. L’équipe de vétérinaires du zoo le déterminera dans quelques jours, en procédant à un examen.

Le bébé hippopotame peut déjà séjourner dans le bassin puisque les petits naissent en sachant nager.

GRACIEUSETÉ/ZOO DE GRANBY

Le Zoo de Granby en est à sa 17e naissance d’hippopotame depuis 1973, année où sont arrivés les premiers animaux de l’espèce, Patriarche et Sirène.

À l’échelle internationale, l’hippopotame figure sur la liste des espèces vulnérables. Cette nouvelle naissance s’inscrit donc dans la mission de conservation et de protection inhérente au Zoo de Granby.

Une femelle hippopotame met huit mois avant de donner naissance et elle n’a qu’un seul bébé par portée généralement. Un petit pèse entre 30 et 50 kilogrammes en quittant le ventre de sa mère et gagne près de 200 kilos au cours de sa première année.