Un outil efficace contre l'intimidation

Une initiative de la maison des jeunes de Wickham a ressurgi après l’attaque d’une mosquée de Québec. Démarré il y a un an, le projet «Réfléchis quand tu publies» vise à détecter des comportements à risque, à faire prendre conscience aux jeunes de la portée de leurs publications, et à contrer l'intimidation.

«L’objectif premier, c’est vraiment d’amener les jeunes à réfléchir sur leur comportement sur les réseaux sociaux. Naturellement, il y a aussi le volet cyberintimidation qu’on veut contrer avec ça», a expliqué Méranie Roy, cofondatrice du projet.

À la Maison des jeunes de Mont-Joli, on endosse cette initiative et on tente aussi de faire de la sensibilisation. «On essaie de responsabiliser le jeune pour qu’il réalise pourquoi ce n’est pas bien. Et aussi, il faut qu’il réalise l’impact. Force est de constater que, parfois, le geste va plus vite que la pensée quand on parle des réseaux sociaux. On peut se faire prendre dans l’engrenage, et il est trop tard», affirme le responsable de l’animation, Jean-François Paradis.

Réunis chaque semaine pour des ateliers, les jeunes qui fréquentent l'établissement estiment que peu de gens sont réellement conscients de l'impact de leurs paroles sur les réseaux sociaux.

«Des fois, c’est horrible ce que les gens écrivent. Moi j’ai vu des ‘Va te suicider!’, des affaires de même. Moi, je trouve ça inhumain de dire ça», dit Thomas Fortin, 13 ans. Son ami, Mathieu Duguay, 12 ans, renchérit : «Moi, je vois souvent des choses hors limite sur Facebook. [...] Je suis dépassé.» De son côté, Roxanne Rouleau, 12 ans, se sent impuissante face à de tels commentaires. «J’en vois, et je ne sais pas comment réagir parce que ça n’a pas d’allure. Y’en a tellement des affaires comme ça!»

Les instigateurs du projet «Réfléchis quand tu publies» ont reçu une subvention pour amener leur projet dans les écoles.