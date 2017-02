Une communauté déchirée par la mort d'un chien tiré à l'arbalète

La Société de protection des petits animaux de Rimouski a tenté de sauver un chien abattu vraisemblablement par un tir d'arbalète. Ce chien connu des citoyens errait depuis quelques mois dans différents quartiers de la ville.

Plusieurs résidents n'ont pas tardé à critiquer la façon dont l'organisme à gérer le dossier. L'été dernier, les employés de la Société de protection des animaux ont recueilli ce chien. Ils l'ont donné à une famille d'accueil qui l'aurait perdu après quelques jours.

gracieuseté, Facebook

Pendant ce temps, des citoyens auraient continué de le nourrir quand il passait près de leur résidence. Résultat: quand la SPAR a tenté de capturer le chien avec une cage avec une pièce de viande, le chien n'avait pas faim.

Il y avait manifestement des résidents qui aimaient profondément ce chien, mais au moins une personne en a eu ras le bol et s'est fait justice elle-même.

«Je me suis mis à pleurer. Je m’en suis occupé une bonne période. Et là, j’ai vu passer les commentaires sur internet et tout ça», soutient Kaven Sirois, employé à la SPAR.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, a commenté la situation: «Je trouve juste ça triste. C’est vraisemblablement un animal qui a eu une vie difficile. Malgré ça, c’était un animal très aimable. Je ne peux que déplorer que quelqu’un ait décidé de tirer sur un chien.»

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour tenter de découvrir l'auteur de ce geste de cruauté animale.