Une deuxième génération de bornes en développement à Shawinigan

La seconde génération de bornes de recharge pour véhicules électriques sera conçue en partie à Shawinigan. Le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 7 millions $ à cet effet pour AddÉnergie.

Considéré comme un leader nord-américain dans ce domaine, l’entreprise souhaite développer des équipements de recharge plus performants. Sa technologie fera en sorte de réalimenter des batteries plus puissantes, mais toujours en 20 minutes comme le permettent les systèmes rapides actuellement en usage.

«Avec un véhicule qui a plus d'autonomie de batteries, si vous gardez les anciennes générations de bornes, ça va prendre deux fois plus de temps à les recharger. Si vous arrivez avec des infrastructures de dernière génération, ça va prendre le même temps, mais au lieu d'avoir une autonomie de 200 kilomètres vous allez en avoir une de 400», a expliqué Louis Tremblay, président de AddÉnergie.

L'entreprise installera un millier d'appareils de ce type d'un bout à l'autre du pays. Ce développement est la preuve qu'on peut marier la protection environnementale au développement économique. C’est ce qu’a résumé la ministre fédérale de l'Environnement Catherine McKenna, qui s'était déplacée à Shawinigan pour cette annonce.

«C'est pour démontrer aux Canadiens qu'il est possible d'avoir un véhicule électrique, c'est pratique. On a des bornes de recharge et on peut faire plus de recharge pour que ça soit plus facile» a-t-elle noté.

La ministre McKenna possède elle-même une voiture hybride.

Ce développement va permettre de créer 86 emplois à travers le pays d'ici cinq ans. En ce qui concerne AddÉnergie, l’entreprise estime que d’ici cinq ans, le nombre d’emplois à Shawinigan, où seront fabriquées les bornes, sera porté à 100, alors qu’on en compte 22 en ce moment.