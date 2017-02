Une famille prisonnière des eaux à Waterville

L'histoire se répète pour la famille Ryan de Waterville, en Estrie. La demeure de Kevin Ryan, sa conjointe Marie-France Gélinas et de leurs quatre enfants se retrouve prisonnière des eaux alors que le printemps n'arrive que dans trois semaines.

Une importante quantité d'eau a gagné les champs de la propriété de la famille Ryan, située à proximité de la rivière Moe.

Une première inondation est survenue jeudi dernier et une seconde, ce dimanche.

«Ici, d'habitude c'est le chemin, là, il n'est plus carrossable, dit la propriétaire Marie-France Gélinas. C'est décourageant et inquiétant, car on ne sait pas ce qui va arriver maintenant.»

À l’évidence, il est périlleux de se rendre à pied à la résidence de la famille Ryan, dont 1 km sépare de la route 147.

À certains endroits, l'épaisseur de la glace atteint plusieurs centimètres. De plus, en tant normal, ce n'est pas devant, mais à l'arrière de la maison que la rivière Moe s'écoule.

«On voit que la rivière est en embâcle, elle est complètement gelée, il n'y a pas d'eau qui coule du tout», précise Mme Gélinas.

Le lit de la rivière a complètement changé. «Ici, c'était de la rivière vive, explique-t-elle. On se croyait en rafting de la rivière vive, il y avait de grosses cascades, des chutes, de la vague.»

La demeure est située en plaine inondable. Même si les inondations sont récurrentes, une telle érosion du terrain est du jamais vu.

«C'est sûr qu'il ne faut pas juste du remplissage. La terre va repartir et ça va juste faire la même chose, poursuit-elle. Il faut faire venir des experts, pour qu'ils viennent voir au niveau de l'aménagement des berges.»

Pour limiter les dégâts, les bâtiments ont été surélevés au fil des ans.

«C'est sûr qu'il y a une limite financière et une limite d'expertise aussi», mentionne Mme Gélinas.

Il est donc hors de question d'évacuer pour l'instant, encore moins de déménager. «Ce qui va arriver quand ça va fondre? Ça va affecter Sherbrooke, la ferme Wera, la ferme Beaulieu. »

Mais, puisque les inondations surviennent de plus en plus vite et plus rapidement en saison:

«Il faut s'asseoir avec les élus, la MRC, la municipalité, le gouvernement», affirme Kevin Ryan, propriétaire.

Pour l’instant, la famille s'accroche à l’espoir d’un dégel lent.

-D’après un reportage de Josée Cloutier