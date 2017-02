Une passion pour la musique inébranlable

Quel que soit leur âge ou leur expérience musicale, les candidats qui se démarquent aux auditions à l’aveugle de «La Voix» sont avant tout des passionnés prêts à tout pour faire carrière.

Annabel Oreste, 16 ans, Laval

Du plus loin qu’elle se souvienne, Annabel Oreste a toujours chanté dans les chorales de l’église, avec sa mère et le reste de sa famille. Et son rêve de devenir chanteuse est né à peu près au même moment. Il y a quelques mois, elle a participé à son premier projet professionnel à la télé en faisant partie de l’aventure «Crescendo», avec Gregory Charles. «C’était quelque chose de nouveau. Habituellement, je chante toute seule. Mais là, j’ai renoué avec le plaisir de chanter en groupe avec la chorale. J’ai beaucoup aimé cette expérience.» Lors de son audition à l’aveugle, les quatre chaises de coach se sont tournées pour son interprétation de «Valerie» d’Amy Winehouse. «En fait, je ne l’ai pas remarqué immédiatement. C’est lorsque la musique s’est arrêtée que j’ai réalisé qu’ils étaient les quatre face à moi. J’étais impressionnée, je n’avais plus de mots.» Avant de monter sur la scène de «La Voix», Annabel hésitait entre Marc Dupré et Éric Lapointe, les deux coachs avec lesquels elle rêvait de travailler. «Au moment de choisir, j’ai pensé à ce que mon père me disait, qu’il ne faut jamais avoir de regrets dans la vie. J’ai donc essayé de faire le choix que je ne regretterais pas, et j’ai choisi Marc.»

David Marino, 18 ans, Montréal

Fan de jazz et des crooners des années 50, David Marino a eu envie de tenter sa chance à «La Voix » après avoir discuté avec Shy Shy Schullie, une candidate de l’an dernier, qui a le même professeur de chant. Sa passion pour la musique a débuté à l’âge de huit ans. «Un jour, mon père a acheté un disque de Frank Sinatra et je suis tombé en amour avec la musique jazz. Ensuite, j’ai voulu apprendre à faire cette musique.» Le jeune homme d’origine italienne sait toutefois qu’une carrière en musique peut être difficile, raison pour laquelle il a choisi d’étudier en sciences. «J’avais pensé étudier en musique, mais comme j’en fais déjà beaucoup en dehors de l’école, je voulais apprendre des choses nouvelles. C’était donc une chance d’aller en science. Mais mon rêve reste de faire carrière dans la musique.» «La Voix» est pour lui une expérience nouvelle. «La télévision, les entrevues, ce sont des choses que je n’avais jamais faites jusqu’à maintenant, et c’est le fun. J’ai aussi très hâte d’apprendre de nouvelles choses avec mon coach, Pierre Lapointe.»

Michael Girard, 36 ans, Boucherville

Après plusieurs albums, des disques d’or et un Félix en carrière, Michael Girard décidé de tenter sa chance à «La Voix» à la grande surprise du public. «Une carrière dans la musique au Québec, même si on travaille fort, ce n’est pas une belle ligne droite. J’ai beaucoup hésité à y aller parce que j’avais quelques craintes. Ça fait quand même près de 20 ans que je fais ce métier de toutes les façons. J’avais surtout peur que les coachs ne se retournent pas.» Malgré tout, le chanteur assume totalement son choix de participer à cette émission qui pourrait lui apporter un nouveau public. «Je continue à faire des spectacles et c’est une belle façon de se faire connaître d’un nouveau public plus large. Mais «La Voix», c’est aussi un gros défi à relever et un moyen de travailler avec des gens avec lesquels je n’avais jamais travaillé auparavant, comme Marc Dupré.»