Fin des mesures de confinement au Collège Montmorency

Le Collège Montmorency, sur le boulevard de l’Avenir, à Laval, a été placé en confinement, lundi soir, après que la police eut reçu un appel concernant la présence possible d’une personne armée à l’intérieur de l’établissement.

Vers 19 h 25, quelqu’un a contacté le personnel du cégep pour mentionner qu’un individu avait publié sur internet «une photo de lui avec un révolver dans les mains en disant qu’il voulait se suicider», a déclaré Geneviève Major, porte-parole de la police de Laval.

«La personne qui a vu cette personne-là a cru reconnaître les toilettes du Collège Montmorency sur la photo, a ajouté la relationniste. Elle a donc téléphoné le cégep et le cégep a contacté la police.»

Rapidement, le bâtiment a été placé en confinement. «Le temps que les agents mettent en place la mesure de confinement, il y a plusieurs personnes qui se trouvaient dans les aires communes, comme l’agora et la cafétéria, qui ont été invitées à quitter», a enchaîné la porte-parole.

Les agents ont vérifié les 15 salles de toilettes de l’établissement.

Aucune personne suspecte ni aucune arme n’ont été retrouvées au collège durant les recherches. Toutefois, certains policiers ont cru reconnaître l’individu sur la photo à l’origine de ce déploiement.

«Nous sommes entrés en contact avec cet individu-là qui nous a dit qu’il a posté la photo», a dit Mme Major, précisant que l’individu a été localisé chez lui et non au cégep, qu’il avait pris la photo de lui au cégep en après-midi avant de la publier plus tard en soirée. La porte-parole a ajouté que la personne avait également confirmée qu’elle était suicidaire. La policière a par ailleurs souligné qu’aucune arme n’a été retrouvée chez cette personne et qu’elle n’avait jamais été menaçante envers d’autres personnes.

L’individu a été pris en charge par la police et la mesure de confinement au cégep a été levée vers 21 h 30.

Des vérifications étaient en cours, notamment pour déterminer si l’arme sur la photo était bien réelle et pour décider si l’individu sera ou non accusé relativement à cet événement.

«Pour le moment, on ne peut pas confirmer que quelqu’un a mis les pieds au cégep avec une arme», a indiqué la porte-parole de la police.