Vengeance sexuelle à l’Université de Moncton: le recteur est outré

L’envoi massif de courriels auprès de la communauté étudiante de l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, continue de provoquer des discussions animées sur le campus, même si les messages ont pu être bloqués par les ressources informatiques de l’Institution.

«Nous sommes outrés qu’un individu ait distribué des messages inappropriés et dégradants aux membres de la communauté universitaire, les 25 et 26 février», a écrit lundi le service des communications de l’Université.

En conférence de presse lundi après-midi, le recteur et vice-chancelier de l’université, Raymond Théberge, n’a pas voulu donner de détails concernant la victime du premier message afin de protéger son identité.

Dans ce courriel, une jeune femme a été sciemment visée par l’auteur de cette distribution de masse. On y montrait l'étudiante dans un contexte sexuel explicite. Le recteur a résumé cette publication en parlant d'un «contenu malicieux et très graphique» qui a été largement répandu.

Au cours du week-end, des avertissements de courriels malveillants ont été émis par des associations étudiantes et la direction du campus de Moncton. C'est la Direction générale des technologies et non la victime, qui a remarqué qu’une situation anormale touchait la messagerie de l’université. Environ 9000 messages ont pu être éliminés et ont pu éviter d'être distribués. Cela dit, de très nombreuses personnes ont néanmoins reçu la photo, les messages et les menaces de l’individu qui a effectué au moins un autre envoi durant la fin de semaine.

Une enquête interne a été lancée afin de retracer l’auteur de ce message. L’université a été en mesure de confirmer lundi que la source des courriels «provient d’un serveur courriel de l’extérieur du pays». «La source a falsifié les adresses de provenance de ces courriels.» M. Théberge dit croire que la personne à l’origine de ce harcèlement n’est pas un étudiant de l’université.

Afin de corriger la situation, l’Université de Moncton entend sécuriser davantage ses courriels et ses différents carnets d’adresses. «Nous avons en place certains mécanismes et certaines défenses», a affirmé le recteur.

La sécurité du système informatique de l’Université de Moncton ne serait pas en cause ni les informations personnelles des étudiants, assure l’université.

Des lignes téléphoniques ont été mises en fonction dans les campus de Moncton Shippagan et Edmundston afin de permettre aux personnes qui le désirent d’obtenir du soutien.

L’étudiante qui a été visée a été mise en contact avec le service de sécurité de l’université.

La collaboration de la Gendarmerie royale du Canada a été demandée afin de faire la lumière sur cette attaque.