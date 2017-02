Acte de vandalisme au centre islamique de Rimouski

L'heure était au nettoyage mardi matin au Centre culturel et islamique de Rimouski qui a été la cible d'un acte de vandalisme dans la nuit de dimanche à lundi.

Depuis son établissement dans la région depuis 2010, c'est la première fois que le Centre culturel islamique de Rimouski est victime d'un tel acte.

Les membres de la communauté ont découvert le tout à leur arrivée lundi matin. Selon les images de la caméra de surveillance, trois hommes se sont présentés une première fois au centre et ont observé à l'intérieur. À peine quelques minutes plus tard, ils sont revenus et ont lancé des œufs sur les fenêtres de la façade. Selon les images, il s’agirait de jeunes, au début de la vingtaine.

Pour un des membres du centre, le lien avec l'attentat de Québec est clair et constate que les questions sont nombreuses à l'endroit de sa communauté. Il souligne toutefois que la porte est toujours ouverte aux citoyens.

«Je trouve ça vraiment plate. C’est toujours ouvert ici, si quelqu’un est vraiment intéressé de savoir quelque chose sur notre religion ou notre culture, tout le monde est bienvenu», indique Omar El Karamech.

La Sûreté du Québec n'a pas confirmé ou infirmé si une enquête est en cours, mais assure que les actes de ce genre sont pris très au sérieux.

Depuis l'attentat de Québec, la sécurité a été renforcée. D'ailleurs, dimanche, le Centre avait annoncé qu'un nouveau système de verrouillage des portes était désormais en place. Des jetons d'accès ont été distribués lundi.