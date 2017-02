Après le SRB, Ottawa se tourne vers le train léger

La capitale canadienne a été la première ville au pays à implanter un SRB (service rapide par bus) en 1983. Au moment où Ottawa s'est tourné vers un SRB, sa population était équivalente à la population actuelle de Québec.

Le Transitway s'étend sur 35 km et rejoint 240 000 usagers, pour répondre à la demande, la moitié des véhicules est maintenant à deux étages. Mais ça ne suffit plus, «on a trop d'autobus sur la route et cela a changé la fiabilité de notre système» constate Stephen Blais, conseiller municipal et président de la Commission de transport d'Ottawa.

C'est-à-dire que pour arriver à transporter toute sa clientèle, la société de transport doit sans cesse ajouter des autobus sur son circuit, ce qui crée ni plus ni moins des bouchons de SRB au centre-ville.

Ottawa s'affaire donc actuellement à convertir son Transitway en train léger, «on a constitué notre clientèle avec les autobus et là on a le niveau d'achalandage où le train léger fait beaucoup plus de sens» ajoute M. Blais.

En 2018, Ottawa remplacera son Transitway par un nouveau service de transport en commun: le train léger. Le système est actuellement en construction sur les voies existantes du SRB à l'exception du centre-ville où on a prévu un tunnel.

Une rame de train permet de retirer neuf autobus d'un coup et, avec ce nouveau système, Ottawa se dit prête à affronter les prochaines décennies. «On a la capacité suffisante pour 30, 40 ans», précise le président de la Commission de transport d'Ottawa.

Ottawa est la première ville en Amérique du Nord à convertir son SRB en train léger. 35 ans après la mise en service du Transitway, le système est saturé et il est devenu inefficace.

En se basant sur l'expérience d'Ottawa, la Ville de Québec devrait-elle directement adopter un système de train léger? «C'est une question difficile, répond Stephen Blais qui précise qu'il faut d'abord créer de l'achalandage, sans l'achalandage très haut pour fournir un service rapide, c'est difficile de convaincre les gens d'utiliser le transport en commun.»

À Ottawa, la volonté politique est allée de pair avec la volonté publique: c'est sur l'enjeu du transport en commun que se sont joué les élections au cours des 10 dernières années, «Pour trois élections ici à Ottawa, le point le plus important a été le train léger», conclut M. Blais.

OC Transpo effectue 96 millions de déplacements par année comparativement à 45 millions pour le RTC. La première phase du projet de train léger sera mise en service au printemps 2018 et va coûter 2,1 milliards.