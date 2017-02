Bambin mort à l’urgence: le ministre refuse de modifier le triage

L’histoire du petit Josh, 2 ans mort après avoir passé des heures à attendre aux urgences de l’Hôpital Charles-Lemoyne, a soulevé bien des questions quant à la procédure à adopter avec les enfants lors du triage dans les urgences.

Les plus petits devraient-ils être vus en priorité par les médecins lorsqu’ils se présentent dans les hôpitaux? C’est l’une des questions soulevées par les parents du bambin décédé.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a réagi au décès de l’enfant. «Je peux vous assurer que le triage a été fait tout à fait correctement, attendons que l’analyse soit faite. Nous sommes devant un cas terrible, dramatique, qu’on ne voudrait pas voir arriver, qui est celui de la détérioration progressive d’une infection.»

Selon le ministre de la Santé, il ne faut pas modifier la façon de faire au triage. «Le triage, plus on l’altère, plus ça pose des problèmes justement éventuellement au triage. On laisse passer tel ou tel patient plus vite, mais le suivant qui arrive et qui a besoin de passer vite, bien il arrive devant un obstacle», explique le ministre Barrette.

Une enquête est en cours afin de savoir si tout a été fait correctement à l'Hôpital Charles-Lemoyne. Au triage, le petit Josh a été classé P3, un cas moins urgent. Il n'aurait pas été réévalué aux 30 minutes comme cela devait se faire.

Josh deux ans, est mort samedi soir quelques heures après que son cas n'eut pas été jugé prioritaire aux urgences de l'Hôpital Charles-Lemoyne.

Il a d’abord été vu par un médecin vers 10h30 qui a demandé une radiographie, mais pas de prise de sang. Un pédiatre est aussi venu en consultation.

En début d'après-midi, décelant une pneumonie, les médecins ont décidé d’hospitaliser l’enfant et de le médicamenter.

Puis tout a été très vite. Peu après 18h, les médecins ont décidé de le transférer au CHU Sainte-Justine. Selon les parents, le transfert a finalement eu lieu vers 20h30.

«À l'Hôpital Sainte-Justine, dit sa mère en larmes, j'ai senti que ça n'allait pas. Le regard de Josh disait tout. Il me serrait la main.»

Pendant que les parents attendaient à l'écart, l'équipe médicale tentait de le réanimer. Josh est décédé.

En plus de l’enquête interne de l’Hôpital Charles-Lemoyne, un coroner fait également enquête.